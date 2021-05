Asus ci mostra il nuovo Zephyrus S17: ecco il teaser ufficiale

Dopo aver annunciato l'arrivo sul mercato di nuovi accessori per il gaming, fra cui l'headset TUF Gaming H3 Wireless, compatibile con PC, PS5, Switch e tutti gli smartphone provvisti di porta USB Type-C, Asus ha iniziato a stuzzicare la nostra curiosità grazie a degli interessanti teaser sui nuovi notebook da gaming. Scopriamo di cosa si tratta.

Nel video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale possiamo apprezzare i primi dettagli sulle soluzioni di design adottate da ROG per il nuovo Zephyrus S17, che verrà svelato integralmente l'11 maggio.

Per quanto nel video non si possa ancora apprezzare il notebook nella sua interezza, è possibile iniziare a notare alcuni cambi di direzione rispetto al passato, fra cui un meccanismo di sollevamento automatico del dispositivo all'apertura dello schermo, per permettere, probabilmente, una migliore dissipazione. Vale la pena notare che dalle immagini si evince un ritorno alla posizione tradizionale per la tastiera, abbandonando dunque la particolare collocazione vista sul modello della scorsa generazione, al posto della zona solitamente utilizzata come poggia-polsi.

Mentre impostiamo la data sul calendario, possiamo raccogliere altri piccoli dettagli tramite la pagina ufficiale dell'evento "Unleash the tiger inside", fra cui la presenza dei processori Intel di nuova generazione. Presumibilmente, siamo di fronte a quello che potrebbe essere il primo notebook con i nuovi processori Intel Tiger Lake-H a otto core basati sul nodo a 10 nanometri.

Nel frattempo segnaliamo che il modello Zephyrus GA401QM-K2049T con GPU RTX 3060 è ancora in offerta a un prezzo eccezionale in una nota catena di elettronica.