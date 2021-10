Asus, è caccia al teaser: ecco le schede madri ROG, TUF e PRIME per Alder Lake

Dopo aver approfondito le nuove promozioni Asus per Halloween, torniamo a parlare del produttore asiatico per alcune importanti novità sul fronte dei vociferati nuovi processori Intel con architettura ibrida e socket LGA 1700.

Uno step evolutivo importante, accompagnato da altrettanti nuovi standard. Come non citare, per esempio, le nuove RAM DDR5 oppure le linee PCI Express Gen5. Per rendere possibile tutto ciò, Intel e le società partner hanno lavorato per portare sul mercato anche delle nuove piattaforme equipaggiate con i chipset Intel Serie 600, compatibili con i processori Alder Lake, la cosiddetta dodicesima generazione.

A tal proposito, Asus ha recentemente e reiteratamente stuzzicato gli appassionati postando diversi teaser delle sue nuove schede madri sui canali ROG e TUF, relativamente alle rispettive linee di prodotti.

In ordine cronologico, nell'ultimo breve video postato sul canale Twitter di ROG North America possiamo dare uno sguardo preliminare ad alcuni dettagli delle zone di raffreddamento del chipset e dei VRM, oltre ad alcuni immancabili ammiccamenti alla gestione dell'illuminazione RGB.

Sempre in settimana, ROG Global ha mostrato la prima foto di uno dei modelli STRIX con tanto di count down al lancio (nello specifico, al post del 19 ottobre corrispondeva il giorno -9), mentre Asus North America ci ha mostrato qualcosa in più sulle linee TUF e PRIME. Insomma, a distanza di meno di 10 giorni dalla fatidica data di lancio di Intel Alder Lake, appare chiaro come anche il resto dell'industria si stia muovendo per permettere agli appassionati di avere la più ampia scelta possibile.