ASUS celebra l'arrivo di ZenFone 10 con ZenSummer: tanti prodotti in offerta!

Per celebrare l'arrivo dello ZenFone 10, in programma il 29 Giugno alle 15, ASUS ha organizzato la ZenSummer. Si tratta di una nuova promozione che abbraccia tantissimi prodotti del marchio che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Tra gli smartphone, segnaliamo l'ASUS ZenFone 9 a 749 Euro, nella versione con 8GB di RAM e 128GB di storage, mentre la variante con 256 gigabyte di memoria interna viene proposta a 799 Euro, con un risparmio di 50 Euro dagli 849 Euro imposti dal produttore.

Fronte notebook, invece, per le prossime 10 ore (da momento in cui stiamo scrivendo) è disponibile in offerta l'ASUS TUF Gaming F15 del 2023 a 1699 Euro, 300 Euro in meno dai 1999 Euro di listino, mentre l'ASUS VivoBook Pro 15 OLED è disponibile a 1299 Euro, con un risparmio di 300 Euro dai 1599 Euro precedenti.

Nella sezione accessoristica invece troviamo lo ZenScreen a 214,90 Euro, dai 249,90 Euro di listino, ma anche il mouse ROG Strix Carry a 64,99 Euro, dai 74,99 Euro imposti dal produttore. Gli auricolari ROG Cetra II invece sono disponibili a 99,99 Euro: in questo caso il risparmio è di 30 Euro dai 129,99 Euro precedenti.

Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito ASUS.