ASUS conferma l'esistenza dei nuovi chipset X590 e X599

Nonostante il chipset principale scelto per i nuovi Ryzen 3000 sembra essere l’X570 (già in commercio), Asus - uno dei principali partner di AMD - ha confermato l’esistenza di due nuove piattaforme: l’X590 e l’X599 HEDT.

Secondo un report visualizzato da Videocardz, i nuovi chipset sono indirizzati a piattaforme desktop di fascia alta e dovrebbero riguardare tre nuovi prodotti:

- Asus Prime X590 Pro

- Asus Rog Strix X590-E

- Asus Zenith II Extreme

Al momento non si conoscono gli effettivi piani di Asus: sebbene l’azienda abbia confermato l’esistenza dei nuovi modelli, la commercializzazione delle schede non è scontata e i chipset potrebbero essere in fase di sviluppo o addirittura prototipi riservati agli ingegneri interni.

È possibile comunque che le nuove motherboard possano debuttare insieme al nuovo AMD Ryzen 9 3950X con 16 core, il cui lancio è previsto nel futuro prossimo.

I rumor precedenti volevano il supporto al PCIe Gen 4 riservato ai chipset della serie X590. Come sappiamo invece la compatibilità è stata estesa agli attuali X570. Per ora non si conoscono specifiche e differenza tra le diverse piattaforme.

Infine, Asus ha confermato anche la preparazione della serie Zenith II Extreme destinata ai nuovi processori Ryzen Threadripper 3000 che si baseranno sui chipset X599.