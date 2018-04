ASUS conferma di essere al lavoro su uno smartphone da gaming: si chiamerà ROG eSports?

Sembra proprio che il mercato degli smartphone da gaming stia iniziando a decollare. Infatti, dopo Razer Phone, nelle ultime settimane abbiamo visto l'arrivo di Xiaomi Black Shark e Nubia Red Magic. Ora, però, un ulteriore contendente sembra volere farsi largo: ASUS.

Stando a quanto riportato da Gizchina.com, infatti, la società taiwanese ha confermato di essere al lavoro proprio su un dispositivo di questo tipo. In particolare, Jerry Shen, CEO di ASUS Global, avrebbe confermato il tutto durante l'evento di inaugurazione del centesimo negozio della società nelle Filippine. Stando a diverse fonti, il dispositivo in questione si chiamerebbe ASUS ROG eSports.

Nonostante questo, non abbiamo alcun tipo di informazione sulle caratteristiche tecniche, sul prezzo e sulla data di uscita dello smartphone da gaming in questione. Tuttavia, sul popolare social network cinese Weibo e sul sito russo GaGadget è emersa una presunta foto del dispositivo, che potete vedere qui sopra. L'immagine mostra anche un interessante controller, presumibilmente da "agganciare" allo smartphone. Si tratta chiaramente di materiale non ufficiale e il design finale di ASUS ROG eSports potrebbe discostarsi di molto.

Altre fonti parlano, infatti, di una realizzazione simile a quella che potete vedere nell'immagine sottostante. Insomma, è ancora presto per delineare un quadro completo sul prodotto e, per il momento, dobbiamo accontentarci della conferma dell'esistenza del tutto da parte di ASUS.