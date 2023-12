ASUS contribuisce alla decarbonizzazione dell'economia globale: ecco gli obiettivi

Non c'è solamente il lancio di Zenbook 14 OLED per ASUS in questo fine 2023. Infatti, la ben nota azienda ha anche voluto fare il punto della situazione in merito al percorso intrapreso verso la decarbonizzazione dell'economia globale.

Comunicato stampa: Milano, 12 dicembre 2023 - ASUS ha annunciato oggi che i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni sono stati riconosciuti dall'iniziativa Science Based Target (SBTi). Questa validazione significa che gli obiettivi preposti da ASUS sono in linea con una traiettoria 1,5°C, un valore cruciale rispetto ai livelli preindustriali di riscaldamento globale per garantire un mondo più sostenibile.

ASUS ha anche annunciato il suo impegno a fissare obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine con il SBTi in linea con il raggiungimento del Net Zero entro il 2050. Inoltre, l'azienda è diventata membro della campagna Race to Zero delle Nazioni Unite.

Il SBTi è stato lanciato dal Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e dal Carbon Disclosure Project (CDP). L'iniziativa fornisce approcci scientifici che possono essere certificati per limitare il riscaldamento globale. Gli obiettivi sono considerati science-based se sono in linea con ciò che la più recente scienza sul clima ritiene necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ovvero limitare il riscaldamento globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali.

La Race to Zero è una campagna globale per mobilitare leadership e sostegno da parte di aziende, città, regioni e investitori per creare una ripresa sana, resiliente e a zero emissioni che prevenga future minacce, crei posti di lavoro dignitosi e consenta una crescita sostenibile e inclusiva.

SBTi e la campagna Race to Zero delle Nazioni Unite

Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle emissioni convalidati dall'SBTi, ASUS ha completato un inventario dei gas ad effetto serra (GHG) emessi dal brand in termini di Scope 1, 2 e 3, e ha anche sviluppato obiettivi chiari per ridurli.

Per i suoi obiettivi a breve termine, il gruppo ASUS si è impegnato a ridurre del 50% entro il 2030, rispetto al 2021, le emissioni assolute di gas serra di Scope 1 e 2. Inoltre, entro lo stesso arco temporale, ASUS si è impegnata a ridurre del 30% le emissioni assolute di gas serra di Scope 3, comprese le merci e i servizi acquistati e l'utilizzo dei prodotti venduti.

Parallelamente alla convalida del SBTi, ASUS è diventata membro della campagna Race to Zero delle Nazioni Unite. Nell'ambito di questa iniziativa, ASUS monitorerà congiuntamente il proprio impegno nei confronti del SBTi in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi: limitare il riscaldamento globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali.

Il gruppo ASUS si adopera per raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine solidi attraverso rigorose azioni pianificate e contribuisce alla decarbonizzazione dell'economia globale. Di conseguenza, il gruppo attuerà un piano d'azione trasparente che prevede il miglioramento dell'efficienza energetica, l'obbligo per i fornitori di ridurre le emissioni e l'adozione di energie rinnovabili. Infine, il gruppo intende investire in tecnologie innovative per eliminare le emissioni di rimanenti e muoversi gradualmente verso il valore Net Zero.

Azioni continue per la sostenibilità

La validazione del SBTi è un'ulteriore conferma dell'ambizioso impegno di ASUS per la sostenibilità. Ad esempio, negli ultimi due anni, l'azienda ha pubblicato i rapporti indipendenti del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Questi rapporti affrontano la gestione e le opportunità dei rischi climatici dell'azienda e quindi divulgano in modo trasparente le sue azioni climatiche alle parti interessate in modo che possano comprendere meglio le informazioni finanziarie relative al clima.

Inoltre, ASUS ha ricevuto la certificazione EPEAT Climate+ Champion grazie ai suoi continui sforzi per offrire prodotti a basse emissioni accertabili. Queste azioni includono l'aumento dell'efficienza energetica dei prodotti, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la fornitura di rapporti verificati sul carbon footprint dei prodotti.

Ulteriore prova del successo del lavoro di sostenibilità di ASUS è la sua inclusione, per il secondo anno consecutivo, nella classifica dei Climate Leaders Asia-Pacific stilata dal Financial Times e Statista e nell'elenco delle World’s Best Companies del 2023 di TIME, che utilizza la sostenibilità come uno dei suoi principali criteri.