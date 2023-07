ASUS crede ancora nei NUC: porterà avanti la linea di mini-PC di Intel

Una decina di giorni fa era emerso che Intel avrebbe detto addio ai mini-PC NUC nel giro di qualche mese, tagliando il settore dei desktop "da salotto" dal proprio business. Nelle ultime ore, però, pare che ASUS si sia fatta avanti per salvare i NUC, stringendo un accordo non-esclusivo di licenza con Intel.

La notizia è arrivata dal portale Bits and Chips, che ha spiegato che ASUS starebbe lavorando ad un ROG NUC, ovvero ad un mini-PC di fascia alta (o addirittura altissima) che potrebbe sostituirsi al top di gamma della linea di mini-PC Intel, l'Intel NUC 13 Extreme del 2022, che montava una CPU Raptor Lake di tredicesima generazione e una GPU NVIDIA a scelta tra diverse configurazioni.

Il ROG NUC potrebbe avere una CPU Meteor Lake di quattordicesima generazione o, più probabilmente, un processore Raptor Lake refresh, insieme ad una scheda video NVIDIA di serie RTX 40. Sembra purtroppo che il prezzo del mini-PC della linea ROG sarà molto elevato, proponendosi come una variante desktop (e dalle specifiche potenziate) del mini-PC handheld ROG Ally.

Secondo Bits and Chips, il ROG NUC avrà un design futuristico e sarà dotato, in una configurazione, di una CPU Meteor Lake con performance equivalenti ad un Intel Core i7-13700K e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Un'altra variante del mini-PC, invece, sarà dotata di un processore Meteor Lake equivalente ad un Intel Core i9-13900K: considerato che le CPU Meteor Lake sono pensate per i laptop, comunque, è possibile che Intel ritoccherà leggermente TDP e frequenze di clock dei processori realizzati per il NUC di ASUS.

In ogni caso, l'accordo tra ASUS e Intel non è esclusivo: ciò significa che, benché pare che il produttore taiwanese sarà il primo a mantenere in vita la linea di mini-PC NUC, non è affatto improbabile che altri AIB e partner realizzino a loro volta delle versioni proprietarie dei mini-desktop del Team Blu in futuro.