ASUS lancia le cuffie da gaming ROG Delta S: si parte da 209 Euro

Le Asus ROG Delta S di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, le prime cuffie da gaming al mondo che includono il supporto MQA (Master Quality Authenticated), sono disponibili in Italia a partire da oggi, sul sito web ufficiale del produttore e presso tutti i canali classici.

Come abbiamo avuto modo di discutere, le cuffie sfruttano il CODEC ESS 9281 con la tecnologia QUAD DAC e sono in grado di restituire un audio realisti con elevata presenza di dettagli. Il microfono, inoltre, include anche la tecnologia ASUS AI Noise Cancelling che durante le comunicazioni garantisce una resa chiara e cristallina. Presente anche un cavo USB-C con adattatore USB.C/USB 2.0 per la massima compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi.

”La partnership tra ASUS e MQA ha dato vita a un’entusiasmante collaborazione che è stata declinata nella prima cuffia gaming al mondo abilitata per MQA: ROG Delta S”,

afferma Kris Huang, General Manager di ASUS Gaming Gear and Accessory Business Unit. “Questa importante partnership con MQA consente ad ASUS di continuare ad ampliare i propri confini al fine di creare le migliori cuffie disponibili sul mercato. I gamer apprezzano un suono con dettagli impeccabili e le cuffie gaming ROG Delta S con MQA offrono un audio di livello superiore e realistico”.

Le cuffie ROG Delta S sono disponibili al prezzo consigliato di 209,00€ IVA inclusa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.