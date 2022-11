Asus, ecco il nuovo design della RTX 3060 Ti DUAL: una cambio di rotta

Il lancio della RTX 3060 Ti GDDR6X potrebbe rappresentare uno dei refresh più validi della generazione, portando a un importante boost dovuto a un ampliamento della banda sino a ben 608 GB/s.

La nuova scheda arriva sul mercato accompagnata, come sempre, da una fitta schiera di edizioni custom, proposte dai partner AIB tra conferme e novità. Tra le sorprese più piacevoli troviamo proprio una di queste, vale a dire la nuova Asus DUAL RTX 3060 Ti GDDR6X con e senza overclock.

Entrambe le edizioni sono equipaggiate con 8 GB di memoria e arrivano sul mercato con frequenze fino a 1665 MHz (Default) e 1695 MHz (OC) per la versione standard e fino a 1680 MHz (Default) e 1710 MHz (Boost) per la variante OC.

Naturalmente non si tratta della versione più spinta della scheda, anche all'interno del portfolio Asus, ma la DUAL è una delle poche ad aver ricevuto il refresh GDDR6X.

Quanto al design, gli elementi di stacco rispetto al passato sono numerosi, dalla forma all'estetica, con angoli smussati e bordi scanditi da linee perimetrali, oltre ai dettagli frontali in simil-acciaio spazzolato.

Quanto alle dimensioni, la scheda misura 230 x 120 x 42 mm, con 3 Display Port e una HDMI, disposte come al solito sul margine dedicato agli I/O. L'alimentazione è data da due classici connettori 8+2 pin PCIe, a differenza delle nuove Serie 40 che, anche per le versioni AIB, sono dotate dei nuovi 12VHPWR, ancora sotto ai riflettori per via del preoccupante dibattito in merito ai cavi della RTX 4090 che si sciolgono.