ASUS: disponibile in Italia il monitor ROG Swift PG259QNR a 360Hz

ASUS annuncia oggi la disponibilità in Italia del nuovo monitor ROG Swift PG259QNR a 360Hz, con pannello Fast IPS Full HD e tempo di risposta di 1ms GTG, a cui si aggiunge il supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync che garantisce un gameplay fluido ed una grafica realistica.

Il monitor ha una diagonale da 24,5 pollici, ed è anche compatibile con l'HDR10. Alle caratteristiche elencate poco sopra si aggiunge anche la NVIDIA Reflex, che permette di misurare e ridurre la latenza di sistema, il che rappresenta un vantaggio significativo soprattutto negli eSport.

Il nuovo ROG Swift PG259QNR 360Hz inoltre include anche un altro accessorio: al classico stand infatti si aggiunge un kit aggiuntivo per il montaggio su scrivania, con morsetto a C che si apre fino ad 80mm per montarlo direttamente sulla scrivania e liberare spazio.

ROG Swift 360Hz PG259QNR è disponibile al prezzo consigliato di 999,99€ IVA inclusa. Tuttavia, come indicato nel comunicato stampa, nei punti vendita Next, Drako, Mister Web, Syspack, Tradeco, Infograf, Alex.it, Computer shop sarà presente uno speciale bundle di lancio che include il mouse ROG Chakram Core, dal design esclusivo con joystick analogico/digitale e compatibile con la tecnologia Nvidia Reflex, e il tappetino extra large ROG Sheath per allestire da subito il setup ideale e godere appieno delle nuove funzionalità e caratteristiche evolute del nuovo monitor ROG.

Per tutte le informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale.