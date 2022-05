ASUS: domanda per GPU da mining azzerata, ma i prezzi MSRP sono lontani

ASUS ha affermato che la domanda di GPU per il mining di criptovalute si è quasi esaurita, ma nonostante ciò la normalizzazione dei prezzi è ancora lontana in quanto la richiesta per il comparto del gaming continua ad essere forte.

Le indicazioni sono arrivate dal co-CEO di ASUS Sy Hsu, che nell’ultima relazione trimestrale sugli utili ha affermato che la domanda di GPU per il mining si sta esaurendo, ma il ritorno ai prezzi MSRP dipende anche da altri fattori e non solo dal comparto crypto: pesa infatti anche la domanda complessiva per le unità che comprende chiaramente anche quelle da gaming.

“Poiché la domanda di mining di criptovalute sulle spedizioni di GPU è diminuita lentamente, la domanda di schede grafiche nel mercato si sta normalizzando”, ha affermato il dirigente, ilquale ha spiegato che “la richiesta nel comparto del gaming è ancora forte, quindi non pensiamo ancora di poter soddisfare necessariamente tutta la domanda”.

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato un rapporto secondo cui i prezzi delle schede grafiche NVIDIA ed AMD starebbero continuando a calare, al punto che si stanno avvicinando ai livelli MSRP. ASUS quest’oggi ci ha fornito un’indicazione ancora più precisa sul motivo per cui la discesa continua ad essere lenta nonostante il crollo della domanda.