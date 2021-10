ASUS Dual Radeon RX 6600 disponibile in Italia: dove comprarla e prezzi

ASUS annuncia la disponibilità in Italia della scheda grafica ASUS Dual Radeon RX 6600. A una settimana dal lancio ufficiale della AMD Radeon RX 6600 entry-level, il marchio asiatico presenta anche nel Belpaese la sua versione personalizzata a doppia ventola. Ecco tutti i dettagli da sapere, compresi i prezzi.

AMD Radeon RX 6600 è una scheda video che, come già sappiamo, consente agli amanti dei videogiochi di spendere poco e godersi anche gli ultimi titoli rilasciati sul mercato a 1080p. Si tratta della soluzione perfetta per la fascia media, con supporto al ray tracing, alla tecnologia DirectX 12 Ultimate, alla tecnologia AMD Smart Access Memory e alla soluzione di upscaling open source AMD FidelityFX Super Resolution.

ASUS Dual Radeon RX 6600 è una versione personalizzata dal colosso taiwanese con il famoso design Axial-tech a doppia ventola per il flusso d’aria migliore possibile e livelli di rumore comunque particolarmente bassi. Ciò avviene anche grazie al dissipatore di calore a tre tubi e alla dotazione di alette contenute nel rivestimento esterno nero e argento. Non manca anche la modalità zero dB per arrestare completamente le ventole quando il sistema è in idle. Insomma, la massima efficienza per la massima semplicità dal punto di vista estetico, senza troppe decorazioni come LED RGB o altri dettagli.

ASUS ha lavorato anche per garantire la massima durata possibile grazie alla tecnologia Auto-Extreme utilizzata nel processo di produzione della gamma di schede grafiche ASUS. Essa serve per posizionare con precisione e saldare in maniera pulita i componenti senza alcun intervento umano, ottenendo un assemblaggio finale di qualità superiore. Inoltre, un programma di convalida di 144 ore in fabbrica sottopone a stress ogni scheda grafica per garantire che sia subito pronta all'uso.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, ASUS Dual Radeon RX 6600 è disponibile da NextHS.it e Drako.it a un prezzo consigliato al pubblico di 529,00 Euro IVA inclusa.

Restando nel mondo ASUS, a inizio ottobre la società ha presentato in Italia le nuove schede madri X570.