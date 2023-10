ASUS, due giorni di sconti incredibili su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Ha ufficialmente preso il via la 48 ore di sconti targata Amazon, dedicata agli utenti Prime ed iniziamo a spulciare quelle che sono le promozioni più interessanti dei vari marchi. ASUS propone una serie di sconti degni di nota sui prodotti ROG e TUF per il gaming, vediamo di cosa si tratta.

Partendo dai laptop, segnaliamo la promozione sull’ASUS TUF Gaming F15 nella configurazione con Intel Core di 12esima generazione i7-12700H, 16GB di RAM, SSD da 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di memoria e Windows 11 Home, che può essere acquistato a 949 Euro.

In sconto anche l’ASUS ROG Zephyrus da 16 pollici con Intel Core i7-12700H, 16GB di RAM, SSD da 1TB, GeForce RTX 4070 con 8GB di memoria e Windows 11 home, il quale viene proposto a 1649 Euro.

Interessante anche la promozione lanciata sull’ASUS ROG Strix G16, che è disponibile a 2699 Euro nella variante con Intel Core i7-1365HX, 16GB di RAM, SSD da 512GB e NVIDIA GeForce RTX 4080.

Tra gli accessori invece segnaliamo lo sconto sull’ASUS ROG Delta S, le cuffie da gaming Bluetooth che sono disponibili a 132,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo: sono disponibili promozioni anche su tanti altri prodotti.

