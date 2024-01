ASUS entra nel mondo dell'AR: al CES arrivano gli occhiali AirVision M1

Gli annunci di ASUS al CES 2024 sono stati così tanti che è persino difficile tenerne traccia: tra ZenBook OLED, ROG Phone 8 e mini-PC ROG NUC, il colosso taiwanese si è confermato un punto di riferimento per il mondo dei videogiochi. Per completare la sua offerta, ASUS ha presentato AirVision M1, i suoi nuovi smartglasses.

Fate però attenzione: benché il nome possa ricordare quello del visore Vision Pro di Apple, AirVision M1 è un device completamente diverso. In primo luogo non si tratta di un headset pensato per la Realtà Mista o Virtuale, bensì di un dispositivo in Realtà Aumentata, il cui design è quello di un vero e proprio occhiale. Costruzione diversa, specifiche diverse e finalità diverse, dunque.



Non solo: AirVision M1 deve essere collegato ad un PC o ad uno smartphone per poter funzionare correttamente: la connessione, in particolare, deve avvenire mediante cavo USB-C. Una volta che viene collegato ad un device compatibile, l'occhiale può essere utilizzato per ingigantirne e duplicarne il display per migliorare l'esecuzione di azioni legate alla produttività sfruttando una quantità enorme di spazio a schermo. Anche in questo caso, dunque, ci troviamo di fronte ad un prodotto pensato per la produttività.

In termini tecnici, AirVision M1 ha un pannello microLED FHD con FOV da 57°, permettendo di raggiungere fino a tre display virtuali in simultanea (più il quarto fisico) una volta che viene connesso ad un PC o ad uno smartphone. Al momento non sappiamo quale sia il chip di base del dispositivo: sempre al CES, però, Qualcomm ha svelato lo Snapdragon XR2+ Gen2, il suo nuovo SoC per visori di fascia alta.



ASUS ha però spiegato che AirVision M1 avrà dei microfoni e degli altoparlanti con il supporto per la cancellazione attiva del rumore. Restano invece completamente sconosciuti sia il prezzo di lancio del dispositivo che il suo prezzo.