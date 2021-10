ASUS esagera: ecco il riassunto di tutti gli annunci Break All Limits

Abbiamo già approfondito su queste pagine le novità di ASUS legate a schede madri e alimentatori, ma in realtà il noto brand ha svelato anche altro durante l'evento "Break All Limits": ecco il riassunto.

Comunicato stampa: Milano, 27 ottobre 2021 - ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi una nuova generazione di schede madri basate su Intel Z690, alimentatori, monitor e molto altro durante l'evento Break All Limits.

Durante l'evento ASUS ha annunciato alcune importanti novità dedicate ai gamer che permetteranno di avere un gameplay ancora più fluido e immersivo. Le nuove schede madri serie Z690 sfoggiano soluzioni avanzate e supporto a DDR5 e PCIe 5.0 per ganatire performance senza limiti. Le versioni degli alimentatori ROG Thor 1600W Titanium e Thor 850W, 1000W e 1200W Platinum I offrono maggiore potenza e silenziosità. I monitor ROG Strix XG309CM e ROG Strix XG276Q con refresh late a 200Hz e 165Hz permettono una maggiore fluidità, mentre le nuove cuffie della linea Delta, le ROG Delta S Animate, rendono le sessioni di gioco ancora più personalizzare grazie ai display AniMe Matrix su ciascun padiglione.

ROG Maximus Z690 Extreme

Le schede madri ROG Maximus Extreme sono l'apice del design della fascia enthusiast, e la nuova versione Z690 non è diversa. Con il supporto DDR5, il design delle fasi 24+1 e la massima qualità in termini di componentistica, ROG Maximus Z690 Extreme è pronta a raggiungere nuove vette di prestazioni e velocità di clock. Grazie ai software esclusivi ASUS, tra cui AI Overclocking, AI Cooling e Fan Xpert 4, tutti, dai principianti agli utenti esperti, possono raggiungere incredibili velocità e performance da questa attesissima piattaforma Intel.

ROG Maximus Z690 Extreme presenta una connettività premium grazie a WiFi 6E integrato, 10 Gb e 2.5 Gb Ethernet, PCIe 5.0, un connettore USB 3.2 Gen 2x2 sul pannello frontale con supporto Thunderbolt 4 e diverse porte USB Type-C sul pannello I / O posteriore. Con queste connessioni velocissime, i giocatori trascorrono meno tempo ad aspettare che le cose si carichino e più tempo a giocare.

La ROG Maximus Z690 Extreme viene fornito anche con il nuovissimo ROG True Voltician, un dispositivo USB che consente agli utenti di visualizzare tensioni, velocità di clock e altro ancora. È infine presente il nuovo meccanismo PCIe Slot Q-Release che garantisce la massima comodità durante l'installazione della scheda video.

ROG Maximus Z690 Extreme Glacial

La versione Glacial della ROG Maximus Z690 Extreme conserva tutta la potenza originale ma fa un ulteriore passo avanti per gli appassionati di raffreddamento a liquido. Republic of Gamers ha collaborato con EK per progettare un monoblocco trasparente che copre non solo l'area del socket della CPU, ma anche tre slot M.2 integrati. Questo design si illumina con il nuovo display a LED AniMe Matrix di ROG, che può essere personalizzato per mostrare testo personalizzato, animazioni, ora e data del sistema e persino visualizzatori musicali. Insieme a un OLED LiveDash da 2 pollici, Aura Sync e quattro header RGB, ROG Maximus Z690 Extreme ha un arcobaleno di opzioni RGB per rendere qualsiasi sistema di gioco davvero unico.

ROG Maximus Z690 Apex

Per gli utenti alla ricerca di una scheda madre top di gamma in grado di raffreddare ad azoto liquido e garantire velocità estreme delle memorie senza distrazioni, non può che esistere la ROG Maximus Z690 Apex. Riducendo il numero di slot DIMM a due, Apex ha un'integrità del segnale praticamente imbattibile per moduli di memoria DDR5. Dispone di tantissime funzionalità e caratteristiche per aiutare a gestire ogni aspetto dell'overclocking.

ROG Maximus Z690 Apex conserva anche abbondanti opzioni di archiviazione, con due slot M.2 integrati con backplate, altri due slot M.2 su una scheda DIMM.2 e uno slot PCIe 5.0 sulla scheda ROG Hyper M.2 in dotazione. E ci sono tante altre caratteristiche premium, come il WiFi 6E integrato e 2.5 Gb Ethernet, Thunderbolt 4, USB Type-C, header RGB e tre RGB Gen 2 adressable, oltre a innovazioni fai-da-te come un I / O premontato, SLOT PCIe Q-Release, M.2 Q-Latch, BIOS FlashBack e Q-Code.

ROG Maximus Z690 Formula

Mentre il nero va con tutto, alcuni potrebbero desiderare un'estetica diversa per la loro scheda madre d'élite. La ROG Maximus Z690 Formula fa il suo debutto nella nuova colorazione Moonlight White.

La ROG Maximus Z690 Formula ha la forza di aiutare gli appassionati, grazie in parte al dissipatore CrossChill EK III progettato in collaborazione con EK, a rompere qualsiasi barriera in termini di performance mantenendo le temperature sotto controllo.

Il CrossChill EK III ha attacchi e prese di raffreddamento a liquido integrate che gli utenti possono incorporare in un custom loop per raffreddare i VRM della Formula. E con 20 + 1 fasi di potenza, la ROG Maximus Z690 Formula garantisce la potenza premium per cui ROG è famosa.

ROG Maximus Z690 Hero

Per chi è interessato a far parte della linea Maximus, ASUS offre ROG Maximus Z690 Hero. Questa scheda presenta prestazioni di fascia alta con fasi di potenza 20 + 1, ma ciò che gli utenti possono notare è la nuova illuminazione Polymo. Questo display LED abbellisce la cover I/O dell'Hero con un'accattivante serie microstrutturale di luci e colori composta da intricati motivi RGB, permettendo di mostrare uno stile RGB luminoso che non si trova da nessun'altra parte.

E come le altre schede madri Maximus Z690, la Hero include WiFi 6E integrato più 2.5 Gb Ethernet, tre slot M.2 integrati con altri due disponibili tramite la scheda ROG Hyper M.2 in dotazione, un DAC ESS 9018Q2C per audio ad alta fedeltà, Thunderbolt 4, USB Type-C e il meccanismo PCIe Slot Q-Release.

ROG Strix Z690-E Gaming WiFi

ROG Strix Z690-E Gaming WiFi offre 18 + 1 fasi di potenza e 8 + 8 connettori ProCool II. Questi sono raffreddati da due dissipatori in alluminio che coprono l'I/O posteriore e i VRM e sono collegati da un heatpipe a forma di L per migliorare ulteriormente le prestazioni termiche. Anche lo slot PCIe 5.0 M.2 ottiene un heat-pipe come parte dell'innovativo design ASUS Combo-Sink, e i due restanti slot M.2 integrati acquisiscono un backplate oltre ai dissipatori di calore preinstallati da posizionare sopra un SSD NVME. E se è necessario più spazio di archiviazione, questa scheda madre viene fornita con una scheda ROG Hyper M.2 contenente due slot aggiuntivi per le unità PCIe 4.0.

ROG Strix Z690-E Gaming WiFi non è un problema nemmeno nel reparto connettività, con WiFi 6E, Intel 2.5 Gb Ethernet, HMDI 2.1 e USB 3.2 Gen 2x2 Type-C.

ROG Strix Z690-F Gaming WiFi

Con 16 + 1 fasi e opzioni di archiviazione PCIe 4.0, la ROG Strix Z690-F Gaming WiFi si piazza appena sotto la Z690-E. Mentre bisogna eseguire l'aggiornamento alla Z690-E Gaming WiFi per ottenere funzionalità come M.2 Combo-Sink e supporto PCIe 5.0 o M.2 integrato, c'è comunque molto da dire sulla ROG Strix Z690-F. Questa scheda presenta comunque AI Overclocking, AI Cooling e AI Networking, oltre che soluzione avanzate lato connettività come WiFi 6E integrato, Intel 2.5 Gb Ethernet e USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Questa scheda madre offre anche tecnologia audio come il DAC Savitech SV3H712 e la cancellazione del rumore AI bidirezionale. Anche i costruttori fai-da-te non vengono lasciati indietro, grazie allo slot PCIe Q-Release, M.2 Q-Latch, uno schermo I/O premontato, il pulsante BIOS FlashBack e il pulsante CMOS Clr e FlexKe.

ROG Strix Z690-G Gaming WiFi

Per gli appassionati che amano un sistema micro-ATX, la ROG Strix Z690-G Gaming WiFi è la scelta migliore. Con fasi DrMos 14+1, oltre a spessi dissipatori su cover I/O, VRM e slot M.2, Z690-G Gaming WiFi racchiude la potenza e il raffreddamento premium in un design compatto, in grado di gestire facilmente CPU Intel di 12a generazione. E la rete rimane fulminea, con Wifi 6E integrato e Intel 2.5 Gb Ethernet, mentre le opzioni di connettività includono HDMI 2.1 e USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. L'illuminazione RGB è inoltre pienamente supportata con l'esclusivo software ASUS Aura Sync che si collega a un header RGB e Gen 2 addressable.

ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4

Tornando su un formato ATX, troviamo la ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4, che arriva con un'estetica Moonlight White in tutti i suoi numerosi dissipatori di calore che raffreddano robustamente i VRM, il chipset Z690 e gli slot M.2 integrati. E con 16+1 stadi di potenza DrMOS con potenze nominali fino a 80 ampere, 8+8 connettori di alimentazione ProCool II e strozzatori in lega premium, ha un'erogazione di potenza di riserva. I punti salienti della connettività includono WiFi 6, Intel 2.5 Gb Ethernet, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C e quattro slot M.2. Rog Strix Z690-A Gaming WiFi D4 utilizza anche esclusivamente moduli di memoria DDR4, per offrire ai fan ROG un opzione diverse nella scelta della propria build. Si mantiene anche il design OptiMem III, esclusivo di ROG per massimizzare le prestazioni della memoria, lo slot PCIe Q-Release, M.2 Q-Latch, ROG Reusable Cable Organizer, la cover I / O premontata, il pulsante BIOS FlashBack e CMOS Clr e FlexKey.

ROG Strix Z690-I Gaming WiFi

Per coloro che amano i PC particolarmente compatti, Z690-I Gaming WiFi offre specifiche premium in un formato ITX. Questa scheda è dotata di supporto per memoria DDR5 e 10 + 1 fasi e connettori ProCool II che gli utenti di schede madri ROG più grandi hanno imparato a conoscere e apprezzare. La ROG Strix Z690-I Gaming WiFi dispone anche di un intelligente dissipatore, di due slot M.2 con Q-Latch e due backplate M.2. C'è anche molta connettività di fascia alta da mostrare, con WiFi 6E, Intel 2.5 Gb Ethernet e due porte Thunderbolt 4 USB Type-C che possono sostenere due display 4K esterni e molti altri accessori compatibili.

ROG Thor 1600W Titanium, Thor 850W, 1000W, 1200W Platinum II

Per permettere gli appassionati di alimentare i loro sistemi con tutta la potenza sostenibile e affidabile richiesta dai PC moderni, ROG Thor 1600W Titanium rappresenta un nuovo apice del progetto ROG sul fronte PSU. Accanto a questo nuovo "re", la serie ROG Thor Platinum II vanta numerosi miglioramenti che rendono questi alimentatori ancora migliori.

Per esempio, la certificazione Titanium indica che è richiesta un'efficienza superiore al 90% per carichi che vanno dal 10% al 100%.

Gli alimentatori ROG Thor sono inoltre progettati per funzionare senza ventola fino al 50% di carico. Quando questa soglia viene superata, i modelli da 1600 W, 1200 W e 1000 W sfruttano una nuova ventola da 135 mm realizzata con il più recente design axial-tech per far circolare meglio l'aria. Inoltre, i grandi dissipatori di calore ROG aiutano a raffreddare circuiti integrati e componenti, prolungando la vita delle parti più sensibili al calore.

Questa missione di eccellenza consente a tutti gli alimentatori della nuova famiglia ROG Thor di ottenere la certificazione Lambda A++, lo standard di prestazione acustica più rigoroso definito dalla società di test indipendente Cybenetics. Per soddisfare le specifiche di questo standard elevato, gli alimentatori devono produrre rumore inferiore a 15 dBA durante il processo di test.

ROG Strix XG309CM Gaming Monitor

Per i gamer che cercano un monitor ampio e di fascia alta, ASUS presenta il ROG Strix XG309CM. Con un'estensione di 29,5 pollici e una risoluzione 2560x1080, assicura un tempo di risposta GTG di 1 ms e un aggiornamento fino a 200 Hz supportato da ASUS ELMB (Extreme Low Motion Blur) Sync.

ROG Strix XG309CM è dotato anche di uno switch KVM integrato, così tastiere e mouse possono controllare due PC separati collegati a questo monitor, invece di dover cambiare fisicamente i dispositivi di input ogni volta che si cambia computer. Basta premere l'interruttore per alternare il controllo dell'input da un PC all'altro e il tutto avviene in pochi secondi.

ROG Strix XG276Q Gaming Monitor

Ai gamer che preferiscono rimanere su display 1080p, ASUS propone il ROG Strix XG276Q rifinito in Space Grey, con un nuovo motivo grafico unico sul retro del monitor. Questo modello Fast IPS da 27 pollici è in grado di offrire una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempi di risposta GTG di 1 ms ed è conforme allo standard DisplayHDR 400. E come il ROG Strix XG309CM, il ROG Strix XG276Q è dotato di un treppiede sul supporto del monitor, ideale per collegare una webcam o un microfono e consentire ai gamer di creare la propria configurazione di streaming.

ROG Delta S Animate Gaming Headset

La novità di questa generazione di cuffie ROG Delta S sono i display AniMe Matrix personalizzabili all'esterno di ciascun padiglione. Queste matrici di mini LED possono essere programmate per esibire il proprio stile con design di illuminazione personalizzati e animazioni uniche. Inoltre, i caratteristici effetti di luce delle onde sonore possono persino lampeggiare per reagire al suono della voce. Il Quad DAC ESS 9281, leader del settore con supporto MQA, e i driver ASUS Essence formano un combinazione perfetta in grado di offrire un'esperienza audio impeccabile. Mentre il microfono AI Noise-Cancelling offre una comunicazione vocale cristallina nel gioco. ROG Delta S Animate presenta inoltre un design comodo e leggero con cuscinetti ergonomici a forma di D a raffreddamento rapido per un comfort perfetto.

Esclusivo Cashback

Per festeggiare l'arrivo della nuova piattaforma Intel e dare la possibilità agli appassionati di rendere più semplice l'upgrade della propria postazione, ASUS ha organizzato un esclusivo cashback. Per maggiori dettagli visitare la pagina dedicata del portale ufficiale di ASUS ROG.