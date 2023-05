ASUS esagera: la sua RTX 4060 ha lo stesso raffreddamento di una RTX 4090!

Vi abbiamo già spiegato che l'accoglienza riservata alla NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti e alla RTX 4060 non è stata delle migliori. Qualcuno, però, sembra aver pensato di incrementare le vendite di quest'ultima scheda "trasformandola" in una sorta di RTX 4090 con un enorme sistema di raffreddamento a tre ventole.

Riporta infatti WCCFTech che nelle scorse ore ASUS ha svelato la sua ROG STRIX GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6. La scheda video di fascia media dell'AIB taiwanese ha una peculiarità non da poco, ovvero un enorme raffreddamento triple-fan che rivaleggia con quello utilizzato sulla RTX 4090. Anzi: si tratta proprio dello stesso raffreddamento montato da ASUS sulla ROG STRIX GeForce RTX 4090 lanciata lo scorso settembre.

Ovviamente, è improbabile che un raffreddamento simile abbia utilità concrete, al di là del mero fattore estetico. Al contrario, si tratta di un sistema probabilmente "esagerato" per una scheda come la RTX 4060 di ASUS, che, come tutte le altre componenti della stessa linea, vanta una GPU AD107-400, che alcuni AIB hanno "compresso" in un form factor Mini-ITX. Per di più, un sistema di raffreddamento simile rischia di rendere la RTX 4060 ROG STRIX incompatibile con diversi case e più energivora delle controparti con raffreddamento a due sole ventole.

Accanto alle tre ventole di raffreddamento, la RTX 4060 ROG STRIX ha un heatsink doppio le cui due metà sono collegate da una serie di heatpipe nascosti sotto la scocca della componente. Per quanto riguarda il power delivery, invece, nonostante un raffreddamento simile la scheda utilizza un singolo connettore a 8 pin, come la maggior parte delle RTX 4060 in circolazione.

Ad ogni modo, il raffreddamento mutuato dalla RTX 4090 rende la ROG STRIX RTX 4060 una GPU dal feeling "premium", oltre che dalle dimensioni generose. Il sistema di raffreddamento "riciclato", poi, potrebbe aver ridotto i costi di realizzazione della scheda custom di ASUS, ma potrebbe anche giustificarne il prezzo di ben 100 Dollari superiore al MSRP della RTX 4060 "base", fissato a 299 Dollari negli Stati Uniti.