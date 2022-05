Asus, il gaming in mobilità ha una nuova dimensione: ecco ROG Flow X16

Neanche il tempo di riprenderci dopo l'inaspettato lancio della RTX 3060 Asus Noctua Edition che il produttore taiwanese è tornato a stupire con un lancio in grande stile per il gaming a portabilità estrema.

Infatti, la gamma ROG si arricchisce di due nuove proposte. In questo particolare segmento, ovvero quello dei 2-in-1, troviamo il nuovo ROG Flow X16, pensato per offrire mobilità e prestazioni ai vertici della categoria, grazie a hardware al top e un'ingegnerizzazione d'eccezione.

Sotto la scocca troviamo configurazioni fino alla CPU AMD Ryzen 9 6900HS e alla GPU RTX 3070 Ti di NVIDIA a 125W. La particolarità di questa sottofamiglia, tuttavia, riguarda la possibilità di potenziare ulteriormente il modello tramite il modulo ROG XG Mobile, di cui vi abbiamo parlato anche nella recensione di ROG Flow X13. Chiaramente già la configurazione di partenza in questo caso sale enormemente di livello, ma questa opzione aggiuntiva consente di aumentarne la longevità in ottica di futuri upgrade tramite alloggiamento esterno plug and play.

Quanto alla memoria, naturalmente, non poteva mancare l'adozione dell'ultimo standard sul mercato, con supporto fino a 64GB (mediante upgrade) di RAM DDR5-4800 e ad archiviazione su PCIe Gen4 con uno slot M.2 libero per espansione a discrezione dell'utente.

Il pannello scelto da Asus per il suo nuovo X16 è un display Nebula HDR da 16 pollici con tecnologia Mini LED, certificazione VESA DisplayHDR 1000, luminosità di picco di 1100 nit, 512 zone di dimming e copertura completa della gamma DCI-P3. La risoluzione nativa è QHD, mentre il refresh rate massimo è di 165 Hz con Adaptive-Sync.

Le esigenze termiche dell'hardware sono tenute a bada dal sistema di raffreddamento Frost Force con dissipazione Pulsar Heatsink e tre ventole. Anche questo laptop rientra nella fitta schiera di notebook Asus con liquid metal Thermal Grizzly.

ROG Flow X16 pesa appena 2,1 Kg in una scocca di dimensioni tanto contenute da ricalcare quelle che tradizionalmente competono ai notebook da 15 pollici. La sua uscita è attesa per l'estate 2022, mentre il prezzo consigliato è di circa 2.500 euro.