Al via la ASUS Gaming Week su Amazon: sconti su tanti prodotti

In occasione della Gaming Week di Amazon, ASUS ha riservato ai propri utenti un’ampia serie di sconti validi da oggi 22 Maggio 2023 fino al 29 del mese ed indirizzati agli appassionati di gaming, che potranno godere di tantissimi prodotti in offerta.

Tra i prodotti disponibili a prezzi ridotti troviamo gli auricolari ROG Cetra True Wireless e le cuffie cablate ROG Delta S, oltre che il modello ROG Strix Go 2.4. Sempre dal fronte delle cuffie, troviamo la promozione sulle TUF Gaming H1 Wireless.

Per quanto concerne i mouse, invece, sono disponibili a prezzi ridotti i ROG Gladius II Core, ROG Strix Carry e TUF Gaming M3, che mirano a soddisfare le esigenze di tutti i tipi di videogiocatori.

Non mancano all’appello gli sconti sulle tastiere, ovviamente: da questo fronte segnaliamo la promozione sulla ROG Strix Scope NX TKL Deluxe, meccanica e compatta, oltre che la TUF Gaming K3.

Interessante anche l’offerta per gli amenti dei PC fai da te: è possibile godere di sconti fino al 15% su un’ampia selezione di schede madri. Partecipano alla promozione anche modem, router e sistemi WiFi Mesh, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon. Per tutte le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle schede dei singoli prodotti.