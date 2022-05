ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition ufficiale: grandi ventole per massimo silenzio

A qualche giorno dal leak delle foto della GeForce RTX 3080 firmata da ASUS e Noctua, finalmente abbiamo l’ufficialità: ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition è sul mercato ed è la seconda scheda grafica con ventole Noctua e un dissipatore di calore progettato dalla casa austriaca e dal colosso asiatico in collaborazione.

Come la scheda ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition lanciata nell’ottobre 2021, il nuovo modello GeForce RTX 3080 utilizza le ventole NF-A12x25 da 120 mm di Noctua assieme a tre ventole di serie da 92 mm e un dissipatore di calore su misura progettato per sfruttarle al meglio. Rispetto alla ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080, la Noctua Edition funziona in modo significativamente più silenzioso e, allo stesso tempo, raggiunge temperature di GPU e memoria (VRAM) inferiori.

Con le impostazioni tipiche della ventola con velocità automatica, la Noctua Edition è più silenziosa di 4,5 dB(A) mentre raggiunge temperature della GPU inferiori di 3° C e temperature VRAM inferiori di 14° C. Quando si fanno funzionare le ventole alla massima velocità, come potrebbe essere richiesto nelle situazioni peggiori come quando si sottopone a pieno carico la scheda in case poco ventilate o con temperature ambiente molto elevate, la riduzione dei livelli di rumore è di 8,6 dB(A) e il la memoria funziona ancora a una temperatura inferiore di 12° C.

Il modello GeForce RTX 3080 è dotato di un doppio BIOS che consente ai clienti di passare da un profilo prestazionale che fornisce le temperature della GPU più basse a un profilo silenzioso che consente temperature leggermente più elevate per ottenere la migliore acustica possibile. In sintesi, l'ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition è la scheda ideale per chi predilige alte prestazioni senza sacrificare la silenziosità.

Il CEO di Noctua Roland Mossig ha affermato: “La risposta sulla prima scheda grafica Noctua Edition è stata semplicemente travolgente; quindi, siamo stati entusiasti di continuare la nostra collaborazione con ASUS. La GeForce RTX 3080 con la sua emissione di calore fino a 340 W è una bestia completamente diversa da domare rispetto alla GeForce RTX 3070, ma sfruttando la nostra tecnologia delle ventole e un dissipatore di calore personalizzato, siamo ancora una volta riusciti a creare una scheda che combina una potenza della GPU seria con un'eccellente silenziosità durante il funzionamento”.