ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix trapela nella prima immagine dal vivo

Ormai è tutto pronto per la presentazione delle nuove schede video di NVIDIA, dato che quest'ultima si terrà a partire dalle ore 18:00 italiane di domani 1 settembre 2020. Nel frattempo, rumor e leak stanno continuando a svelare ulteriori dettagli sulle GPU.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da Videocardz e Guru3D, nelle ultime ore è trapelata online una presunta immagine dal vivo relativa alla scheda video ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix, che potete vedere in calce alla notizia. Tutto sembra confermare i rumor emersi online qualche mese fa, in quel caso riguardanti la RTX 3080 Ti. In ogni caso, le fonti fanno notare che in basso a sinistra nella foto è presente la scritta "Game On", mentre la scorsa volta compariva il nome della GPU ("3080 Ti"). Nonostante questo, tutte le indiscrezioni sembrano andare verso la stessa direzione per quanto riguarda il design, mostrando un sistema di dissipazione a tripla ventola. A quanto pare, occuperebbe 2,7 slot.

Per il resto, ormai sembra essere tutto pronto per conoscere le prossime soluzioni di NVIDIA. Insomma, non ci resta che attendere domani per saperne di più. Nel frattempo, se volete approfondire l'argomento, potete dare un'occhiata ai leak relativi a prezzi e specifiche, nonché alle presunte foto legate alla Founders Edition della RTX 3090.