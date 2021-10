Asus, le GPU AMD e NVIDIA saranno più facili da smontare con Intel Alder Lake

In fermento per l'ormai imminente arrivo dei processori Intel di dodicesima generazione, i primi con la tanto attesa architettura ibrida, Asus ha mostrato dettagli delle schede madri Z690 delle sue linee più apprezzate, tra cui ROG Strix, TUF e Prime.

Ebbene, secondo quanto emerso in rete nelle ultime ore, Asus avrebbe implementato, perlomeno su alcune di queste schede, una nuova funzionalità per il rilascio rapido della GPU.

Scendendo nel dettaglio, parliamo di un tasto aggiuntivo, ribattezzato Q-Release, che consentirà di estrarre in maniera più rapida e sicura (soprattutto per le dita) le schede video dal rispettivo slot PCIe. Notoriamente, soprattutto con le dimensioni crescenti delle GPU che abbiamo avuto modo di sperimentare nelle ultime generazioni, è diventata una sfida a dir poco ardua riuscire a schiacciare a fondo il bottone di sgancio dello sclot PCI Express. Per questo motivo, nelle Asus ROG Z690 troneggerà questo bottone di rilascio rapido, ubicato in prossimità del margine inferiore destro degli slot per le memorie DRAM.

Il noto tipster @momomo_us oltretutto, è riuscito a entrare in possesso della descrizione di questa funzionalità. Schermata che ci ha permessi di dare un nome al nuovo tasto presente nelle schede Asus della gamma ROG di nuova generazione.

I modelli che dovrebbero, a questo punto, ricevere questo interessante aggiornamento sono le Asus ROG Maximus Z690 in tutte le varianti, ovvero Formula, Apex, Hero ed Extreme, nonché le Asus ROG Strix Z690. Per scoprirlo, non ci resta che attendere il lancio dei processori Intel Alder Lake ma, dal momento che nulla di quanto emerso è ancora stato confermato, non è possibile stabilire con assoluta certezza quanti e quali modelli avranno l'Asus Q-Release, anche se le schede appartenenti alle linee TUF e Prime dovrebbero essere inizialmente escluse.