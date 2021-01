ASUS inizia a stuzzicarci con il primo video teaser dei nuovi portatili TUF

Ancora Asus che, dopo averci ingolositi con le foto dei nuovi notebook ROG del 2021 con CPU Ryzen, adesso ci mostra in un teaser di pochi secondi come saranno i nuovi portatili da gaming della linea TUF, in procinto di essere presentati il 12 gennaio al CES 2021.

Stando all'interessantissimo video postato su Twitter dall'account ufficiale Asus, la linea di portatili Asus TUF 2021 avrà un nuovo sistema di raffreddamento a doppia ventola e un design sicuramente più accattivante rispetto alla scorsa generazione.

Oltre a questo purtroppo non emergono altri dettagli riguardo le specifiche della nuova linea come i processori che sposeranno questa serie di notebook, se Intel Tiger Lake o AMD Cezanne, ma sicuramente potranno vantare GPU Nvidia GeForce RTX della Serie 30 Mobility.

Resta da scoprire se Asus avrà intenzione di migliorare il tasto dolente della scorsa generazione, ovvero dei pannelli veramente sottotono vista l'accanita concorrenza, anche interna.

L'evento di presentazione della nuova line up Asus è fissato per il 12 gennaio sia per la serie TUF che per la serie ROG. Un periodo decisamente ricco per l'azienda, che stenta a contenere le informazioni. Di recente si è addirittura fatta sfuggire i codici SKU di due GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.