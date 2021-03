ASUS lancia il cashback per lo smart working: fino a 225 Euro di rimborso!

Anche ASUS ha lanciato il proprio cashback, per coloro che devono affrontare lo smart working in questo periodo di pandemia che ha costretto in molti a restare a casa. Fino al 27 Marzo, infatti, il popolare produttore permette di ottenere un rimborso fino a 225 Euro sull'acquisto di un'ampia gamma di prodotti.

Sono compatibili infatti monitor, schede madri, case, cooler e prodotti legati alle linee dedicate al networking e periferiche.

L'offerta è rivolta agli utenti che acquistano i prodotti selezionati dall'8 al 27 Marzo, i quali potranno richiedere un solo rimborso sul proprio conto corrente bancario entro l'11 Aprile.

In fase di registrazione, che avviene attraverso la pagina dedicata al cashback di ASUS, bisogna indicare il numero di serie del prodotto, allegare il documento di vendita con prova d'acquisto ed i dettagli personali. Il consumatore riceverà il rimborso sul proprio conto corrente entro massimo 20 giorni lavorativi dalla ricezione e previa verifica.

Aderiscono all'iniziativa Computer Shop, Infograf Computer Art S.r.l, Mediaware Snc, Misterweb, Crismatica Network S.r.l., Syspack, Moon Computer, Alex.it, Zetaelle, Mediaworld, Eprice, Yeppon, Monclick, Next e Drako.

Ovviamente l'importo del rimborso varia a seconda del prodotto acquistato, e nella pagina linkata poco sopra sono presenti tutti i dettagli sul cashback che viene riconosciuto agli utenti.