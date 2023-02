ASUS lancia Falchion Ace, tastiera 65% pensata per gli esport

Oltre al mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, la divisione Republic of Gamers (ROG) di ASUS ha lanciato la tastiera ultracompatta Falchion Ace come parte della medesima gamma. Questo modello è stato progettato specificamente per i giocatori esport che vogliono sempre dare il massimo.

La tastiera ROG Falchion Ace si presenta con un design al 65% senza compromessi, con tasti freccia e di navigazione molto più compatto al fine di offrire agli utenti tutte le funzioni necessarie in una tastiera da gaming senza occupare troppo spazio. La qualità si vede soprattutto dalla dotazione di un pannello touch interattivo e un'innovativa cover a due vie, oltre che degli switch meccanici ROG NX pre-lubrificati con stabilizzatori ROG e keycap PBT doubleshot.

La sensazione di clic diventa così particolarmente uniforme e il feedback risulta davvero immediato. Inoltre, gli stabilizzatori in dotazione sono stati messi a punto appositamente per i giocatori, migliorando l’esperienza di tocco dei tasti più grandi come Barra spaziatrice, Maiusc e Invio. A ciò si aggiunge, sotto i tasti, la schiuma fonoassorbente incorporata per migliorare ulteriormente l’acustica.

Venendo al pannello touch a sfioramento collocato a sinistra della tastiera Falchion Ace, può essere utilizzata per regolare il volume o come scorciatoie per cambiare app, o copiare e incollare testi e contenuti. Due porte USB-C su entrambi i lati del bordo posteriore della tastiera permettono di passare rapidamente tra due PC collegati in simultanea, mentre una cover in policarbonato trasparente protegge la periferica durante il trasporto. Naturalmente, non possono mancare le luci RGB per la retroilluminazione.

La tastiera ASUS ROG Falchion Ace è ora disponibile anche in Italia nei colori Nero e Bianco al prezzo consigliato di 149,90 Euro.

