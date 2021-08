ASUS lancia in Italia ROG Zephyrus M16 e vari sconti per la Gaming Week

Sono giornate di parecchi sconti quelle che stanno concludendo questo agosto 2021, visto che si sta tenendo l'Amazon Gaming Week. Arriva in questo "clima" l'annuncio di ASUS in merito all'arrivo in Italia del laptop da gaming ROG Zephyrus M16, nonché al lancio di svariate iniziative promozionali.

Partendo dall'annuncio del portatile, il modello coinvolto viene venduto a partire da 1799 euro. La variante GU603HR è già disponibile su Amazon Italia e sul portale ufficiale di ASUS, anche se in questo caso i prezzi sono rispettivamente di 2699 euro e 2499 euro. In ogni caso, ROG Zephyrus M16 dispone di un display da 16 pollici con cornici particolarmente sottili, risoluzione WQHD, refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 3ms. Tra le altre caratteristiche tecniche, troviamo una scheda video NVIDIA fino alla RTX 3070 e un processore fino all'Intel Core i9-11900H. Il peso è di 1,9 Kg, mentre la batteria da 90Wh offre un'autonomia stimata di 10 ore. Per il resto, se volete approfondire il prodotto, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di ASUS ROG.

Passando, invece, alle offerte lanciate dal noto brand durante l'Amazon Gaming Week, accessibili attraverso un'apposita pagina, troviamo in sconto anche prodotti come l'ASUS RT-AX82U e le cuffie ROG Delta S, giusto per farvi degli esempi concreti. Insomma, potrebbe interessarvi fare "un salto" su Amazon in questi giorni, considerando il fatto che queste promozioni rimarranno valide fino al 1 settembre 2021.