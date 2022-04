ASUS lancia le lenti a contatto da gaming ROG SMART LENS: hanno anche custodia di ricarica

Stanchi di indossare occhiali da ufficio e da gaming con filtri contro le luci blu per proteggervi dalla stanchezza durante l’attività intensa con console e PC? ASUS ha la soluzione che fa per voi: eccovi le prime lenti a contatto da gaming al mondo, le ROG SMART LENS!

Questo prodotto che segnerà la storia di ASUS è stato rivelato tramite l’account ufficiale ROG Global con un video dedicato, dove il Dr. Aksoy della divisione ROG Human Science spiega quanto segue: “In ASUS ROG lavoriamo continuamente per spingere più in là i limiti di ciò che la tecnologia può fare per renderci gamer migliori. Ma abbiamo perfezionato così tanto il PC che è ora di guardare oltre e spingere i limiti del corpo umano”.

Per questa ragione, il team di ASUS ROG oggi, 1° aprile 2022, svela al pubblico la prima lente a contatto ottimizzata per il gaming al mondo, ROG SMART LENS. Questo prodigio della tecnica è dotato di tecnologia tracking per occhi e testa, rendendosi così capace di farci accedere a molteplici funzionalità e controllarle semplicemente muovendo il nostro capo. Pensate, non mancano persino le gesture da fare con gli occhi: per esempio, chiudendo rapidamente la palpebra sinistra per due volte sarà possibile aumentare la luminosità del display del vostro PC – da cui, ovviamente, saremo protetti con il filtro luce blu incorporato.

Infine, troveremo anche il controllo tramite Armoury Crate, ROG Command Center e app dedicata su smartphone. Per la ricarica delle lenti ROG SMART LENS, dunque, ci sarà una custodia futuristica ed estremamente compatta. Insomma, il meglio del meglio per i “pesci” che vivono nell’acquario ASUS.

Tra uno scherzo e un altro, la società taiwanese a inizio marzo 2022 ha annunciato due nuovi monitor TUF Gaming.