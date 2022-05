ASUS lancia linea prodotti a tema Evangelion: da schede video a t-shirt, che spettacolo!

In queste giornate sta avendo luogo un botta e risposta continuo tra MSI e ASUS: dopo il reveal della gamma MSI EVANGELION e:PROJECT per combinare componenti esport al design dell’iconico anime, ASUS risponde con un altro crossover ASUS ROG x EVANGELION per una vasta gamma di prodotti.

A inizio mese abbiamo scovato in rete il lancio asiatico della ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 Evangelion Edition ma, a quanto pare, era solo l’inizio. Sul sito ufficiale della società taiwanese è infatti apparsa una sezione dedicata al crossover tra ROG e Studio ©khara per la “comunione di giocatori e dispositivi nella collezione EVANGELION”.

La gamma si compone dunque di schede video EVA Edition, tra cui la detta ROG Strix GeForce RTX 3090, e dei seguenti prodotti:

Scheda madre ROG Maximus Z690 HERO EVA Edition

Monitor ROG Strix XG27AQM EVA Edition

Case ROG Strix Helios EVA Edition

Router ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition

Mouse ROG Keris Wireless EVA Edition

Headset ROG Delta S EVA Edition

Tastiera ROG Strix Scope RX EVA Edition

Cooler ROG Ryujin II 360 EVA Edition

PSU ROG Thor II platinum EVA Edition

SSD NVMe ROG Strix Arion EVA Edition

Mousepad ROG Scabbard II EVA Edition

Non mancano infine magliette e felpe tematiche, ognuna con il suo singolare design ispirato all’anime di Hideaki Anno. Al momento della scrittura della notizia ASUS non ha confermato la disponibilità in Italia, tantomeno i prezzi all’estero; insomma, è ancora una completa incognita. Se non altro, per ora possiamo ammirare l’incredibile design dei vari prodotti.