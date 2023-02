ASUS lancia mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition: è perfetto per gli esport?

Se lo scorso novembre abbiamo seguito il lancio dei mouse Razer Naga V2 di ultima generazione, concepiti per il gaming soprattutto con MMO, in queste giornate di febbraio 2023 assistiamo al debutto del mouse ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, periferica da gaming ultraleggera concepita per gli amanti degli esport.

Il mouse ROG Harpe Ace è stato infatti progettato assieme ai professionisti di Aim Lab per garantire a tutti i giocatori semi-professionisti e professionisti di ottenere il mouse perfetto per le proprie esigenze, in un formato unico ottimizzato da un software speciale: l'Aim Lab Settings Optimizer. Grazie a questo add-on, combinato al mouse, gli utenti verranno guidati attraverso una serie di attività appositamente studiate al fine di analizzare le abitudini di gioco negli FPS. Dopodiché, ricevono suggerimenti per aggiustare la periferica sulla base del proprio gameplay.

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition pesa soltanto 54 grammi e mantiene una struttura resistente, può essere utilizzato wireless e gode del sensore ottico ROG AimPoint da massimo 36.000 dpi, per la massima precisione possibile. I nuovi Micro Switch ROG hanno una durata di 70 milioni di click, e non mancano un totale di cinque pulsanti programmabili.

Dulcis in fundo, le feature di personalizzazione integrate consentono di calibrare e regolare i DPI, la frequenza di polling, la distanza di sollevamento o di eseguire un reset hardware al volo.

Il prezzo? Presso i rivenditori partner in Italia viene proposto a 159,90 euro IVA inclusa; per nulla economico, ma con tutte le carte in regola per diventare un mouse di riferimento per i giocatori più esigenti.