ASUS lancia nuove periferiche ROG: arrivano due headset inediti e ROG Strix Flare II

Dopo l’annuncio dei monitor da gaming ASUS Swift OLED da 42 e 48 pollici, ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia le novità del mondo periferiche con le cuffie ROG Delta S Core, ROG Fusion II 300 e la tastiera ROG Strix Flare II. Scopriamo questi nuovi accessori della linea ROG.

L’headset ROG Delta S Core si focalizza sul comfort grazie al design leggero, dal peso pari a soli 270 grammi e con padiglioni ergonomici a forma di D. Sono poi dotate del driver ASUS Essence da 50 mm e camere a tenuta stagna, ideali per sfruttare il surround virtuale 7.1 supportato da Windows Sonic. Le Delta S Core forniscono anche chiare comunicazioni vocali grazie al microfono ad asta, removibile e certificato Discord e TeamSpeak. Il jack da 3,5 mm le rende inoltre compatibili con PC, Mac, dispositivi mobili e console come PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.

Le cuffie ROG Fusion II 300 sono invece concepite per le alte performance grazie all’audio surround virtuale 7.1 avanzato, alla tecnologia ESS 9280 Quad DAC ad alta risoluzione e ai microfoni ASUS AI Beamforming con cancellazione del rumore assistita dall’intelligenza artificiale. Questa soluzione consente di ridurre fino al 95% il rumore di fondo riconoscendo oltre 500 milioni di diverse sue tipologie, dalla battitura della tastiera a chiacchiere nella stessa stanza.

Le nuove Fusion II 300 integrano anche l'illuminazione Aura RGB personalizzabile su oltre 16,8 milioni di combinazioni di colori e sei effetti di luce preimpostati, selezionabili tutti tramite il software Armory Crate. Il software consente di accedere a controlli estesi e un'interfaccia intuitiva per regolare a piacimento illuminazione e profili audio. Infine, sono compatibili con qualsiasi tipo di dispositivo grazie alla connettività USB-C e USB-A.

Dulcis in fundo, ROG Strix Flare II è la tastiera da gaming di seconda generazione della serie Strix Flare, progettata con caratteristiche innovative per migliorare il gameplay e offrire un'esperienza d’uso senza pari. È dotata di un micro-controller USB ad alta velocità che offre una polling rate di 8000 Hz, switch meccanici proprietari ROG NX RED e keycap di media altezza in ABS.

Uno speciale stabilizzatore ROG, appositamente ottimizzato, riduce l'attrito tra i tasti per fornire un movimento più fluido e stabile anche per i tasti più lunghi come la barra spaziatrice, il tasto Shift o Invio. Inoltre, la schiuma fonoassorbente integrata all'interno dello chassis assorbe i rumori di pinning e gli echi assicurando una migliore acustica, mentre la porta USB 2.0 passthrough è perfetta per collegare un mouse, un drive esterno oppure per caricare i propri dispositivi mobili.

La ROG Strix Flare II integra anche pratici controlli multimediali in metallo nell'angolo in alto a sinistra, disposti in modo da essere sempre a portata di mano e programmabili come tasti di scelta rapida, per una personalizzazione evoluta.

Le cuffie ROG Delta S Core, le cuffie ROG Fusion II 300 e la tastiera ROG Strix Flare II sono già tutti disponibili sull’eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 109,99 euro, 149,99 euro e 179,90 euro, sempre IVA inclusa.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di ASUS ROG Swift PG42UQ.