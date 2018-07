ASUS lancia le nuove schede madri della serie AMD B450

ASUS annuncia la disponibilità immediata sul mercato italiano delle schede madri delle serie ROG Strix, Prime e TUF Gaming basate sul chipset AMD B450 e che supportano i più recenti processori AMD Ryzen.

La piattaforma AMD Ryzen offre un’incredibile esperienza di utilizzo dei desktop grazie alla potenza del multithreading, all’overclocking accessibile e a prestazioni avanzate per il gaming. Agli inizi di quest’anno AMD ha lanciato la seconda generazione della famiglia di CPU Ryzen, basata su chipset X470, progettata per migliorare ulteriormente le prestazioni di piattaforme di fascia alta apprezzate sia da gamer appassionati che da creatori di contenuti. Oggi, AMD lancia il chipset B450 per una nuova generazione di schede madri a prezzi accessibili. Il chipset B450, che va a completare la disponibilità della gamma ASUS, è ottimizzato per la creazione di sistemi meno complessi rispetto alle proposte X470 e con fattore di forma ridotto. I modelli ROG Strix B450-I e B450-F Gaming implementano feature gaming dedicate ai gamer più appassionati, le proposte TUF B450-Plus e B450M-Plus Gaming offrono un pacchetto di soluzioni gaming ideali per chi si approccia al mondo videoludico e desidera una soluzione affidabile e facile da impostare, mentre le versioni Prime B450-Plus, B450M-A e B450M-K sono dedicate a un utilizzo più professionale.

Seppur ciascuna scheda è contraddistinta da soluzioni uniche, la famiglia B450 di ASUS è caratterizzata da alcune specifiche e funzionalità comuni affinate da oltre 30 di esperienza nella realizzazione di schede madri. Dall’ottimizzazione intelligente, al raffreddamento fino alle possibilità di personalizzazione, ASUS ha progettato queste nuove schede madri per aiutare gli utenti a massimizzare il potenziale del proprio PC. ROG è il marchio nato per esprimere il meglio delle tecnologie per il gaming e gli appassionati più esigenti, le cui radici risalgono a oltre un decennio fa con il primissimo modello Crosshair, realizzato proprio per i processori AMD. Le più recenti schede madri ROG Strix X470-I Gaming e ROG Strix X470-F Gaming offrono tutte le caratteristiche e funzionalità avanzate che gli utenti più smaliziati desiderano per i propri PC, siano essi mini-itx che ATX. Entrambe le schede madri sono caratterizzate da un design audace ma elegante nero opaco con intarsi d’ispirazione cibernetica che ben si abbinano alle più recenti soluzioni ROG.

Il modello ROG Strix B450-I Gaming rappresenta la soluzione ideale per la creazione di sistemi compatti ma dalle grandi performance, anche grazie alle moderne CPU Ryzen con grafica integrata. La configurazione con doppio modulo DIMM si combina con gli esclusivi profili ASUS DRAM OC per incrementare la velocità delle memorie fino a DDR4-3600 ed oltre. Per questo fattore di forma la connettività è fondamentale, ed è questo il motivo per cui la scheda offre Wi-Fi dual-band 802.11ac per una connettività wireless immediata. La nuova ROG Strix B450-I Gaming dispone della tecnologia M.2 Audio Combo, una feature innovativa che garantisce una migliore e più intelligente gestione degli spazi permettendo di inserire una scheda audio di alta qualità e lo slot per i moderni dischi M.2 nello stesso alloggiamento, con un generoso dissipatore dedicato con elementi LED RGB. La scheda madre ROG Strix B450-F Gaming è la proposta della famiglia STRIX basata sul più comune design ATX, in grado di offrire svariate e complete opzioni per raffreddamento, personalizzazione e connettività, doppio slot M.2 PCIe 3.0, una grande stabilità delle memorie DDR4, illuminazione Aura Sync e molto altro ancora. ROG Strix B450-F Gaming offre funzionalità semplificate per l’impostazione e l’ottimizzazione del proprio PC tramite l’intuitivo software ROG che rende più semplice per gli amanti del fai da te – sia esperti che alle prime armi – creare un sistema gaming unico.

La serie TUF, più che un’offerta di semplici schede madri, si è evoluta in una famiglia di componenti gaming che include prodotti ASUS e hardware di altri partner del settore parte della TUF Gaming Alliance. Un caratteristico stile da battaglia contraddistingue l’intera famiglia, permettendo ai gamer di assemblare un sistema che ben combina tutti gli elementi estetici del PC. Allo stile che caratterizza la serie TUF Gaming si abbinano tutte le componenti interne della scheda, create e ottimizzate per massimizzare durabilità e stabilità operativo. I componenti TUF di elevata qualità includono MOSFET, induttanze e condensatori che contribuiscono ad assicurare la migliore affidabilità.

Per il chipset B450, ASUS ha creato le schede madri TUF B450-Plus Gaming e TUF B450M-Plus Gaming per i fattori di forma ATX e micro-ATX, che condividono le stesse caratteristiche di base, con il supporto per la memoria DDR4-3200 fino a 64GB, doppia scheda grafica in CrossFireX, audio HD ad 8 canali 8-con DTS e ricche opzioni di connettività. La serie Prime adotta ora un design retrò moderno con ispirazioni geometriche, che risulta più discreto e adatto a coloro che desiderano sfruttare l’eccezionale potenza di Ryzen per la creazione di contenuti e la produttività quotidiana. Il modello Prime B450-Plus coniuga un aspetto elegante con caratteristiche non meno entusiasmanti delle altre famiglie. Riccamente equipaggiata con un’ampia gamma di opzioni di connettività, Fan Xpert 4 Core, protezioni 5X Protection III, audio premium HD a 8 canali e un connettore Aura Sync RGB.

Ottima soluzione entry-level, le schede madri micro-ATX Prime B450M-A e Prime B450M-K sono più minimaliste ma comunque progettate per gestire ogni carico di lavoro ed essere una scelta ideale per la più ampia base d’utenza. Le schede madri della serie ASUS B450 sono immediatamente disponibili sul mercato italiano, a partire da 96,60 Euro IVA inclusa.