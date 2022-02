ASUS lancia nuove schede video economiche...da usare sulla tastiera?

ASUS nelle ultime giornate di gennaio 2022 ha lanciato in Italia le GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 e RTX 3080 nelle varianti ROG Strix e non solo, aumentando il numero di schede di ultima generazione nel suo portfolio. La disponibilità è limitata; pertanto, al loro posto, eccovi una “scheda video” più economica...per tastiera.

Il gigante asiatico ha avuto la bizzarra idea di rilasciare sul mercato cinese un keycap, ovvero un pulsante per tastiera, dal design identico a quello delle schede grafiche Asus ROG Strix: si chiama ASUS ROG TouchStone ed è realizzato in lega di alluminio con un trio di ventole che si muovono alla pressione del pulsante, che va a sostituire il classico Maiusc sotto all’invio (il pulsante con la freccia verso l’alto, per intenderci facilmente) con l’obiettivo di personalizzare ulteriormente le proprie periferiche.

Questo “tributo”, se si può definire tale, alle schede grafiche custom di fascia alta della serie Republic Of Gamers viene venduto da ASUS su vari portali cinesi a circa 63 Dollari, un prezzo monstre per un singolo tasto per tastiere meccaniche, che si potrebbe dire segua l’andamento del mercato delle schede video vere e proprie. Chi vorrà “esagerare” da buon appassionato, però potrà concedersi questo capriccio. Tra l’altro, la meticolosa attenzione ai dettagli del tasto stesso e della confezione sono veramente degni di nota, come potete vedere dal filmato allegato alla notizia!

Nel frattempo, NVIDIA ha sbaragliato tutti i record con la GPU Hopper.