ASUS lancia nuove schede video Radeon RX 6400 DUAL e Phoenix

Ieri abbiamo assistito al debutto europeo della nuova scheda grafica MSI Radeon RX 6400 AERO ITX, variante custom dell’ultima GPU di fascia bassa di casa AMD. Oggi, invece, ASUS ci presenta le due nuove soluzioni Radeon RX 6400 DUAL e Phoenix: di seguito il comunicato stampa.

Alte risoluzioni e frequenze di aggiornamento possono essere l'apice dei giochi moderni, ma 1080p è ancora la risoluzione preferita dalla maggior parte dei giocatori oggi. Che tu stia giocando a giochi singleplayer ad alta intensità grafica o a titoli di esport competitivi dal refresh rate elevato, hai bisogno di una scheda in grado di tenere il passo, motivo per cui ASUS propone oggi nuove schede convenienti ed efficienti dal punto di vista energetico di AMD.

La nuova Radeon RX 6400 è disponibile in due versioni da ASUS (in Italia, tuttavia, devono ancora apparire sul catalogo ufficiale ndr): la DUAL Radeon RX 6400 e la Phoenix Radeon RX 6400. La variante Dual utilizza due ventole Axial-tech che dirigono il flusso d'aria fino al dissipatore di calore, dove è più necessario. La tecnologia 0db ferma completamente le ventole quando la scheda raggiunge i 52°C, offrendoti un silenzio completo quando non sei sotto un carico di gioco intenso. Una volta che inizi a giocare, le ventole gireranno quando le temperature della GPU raggiungeranno i 60°C per un raffreddamento comunque silenzioso e performante.

La DUAL Radeon RX 6400 ha una frequenza capace di aumentare fino a 2321 MHz per sfruttare completamente le risorse quando le circostanze lo consentono o richiedono, assieme a 4 GB di memoria GDDR6 su un bus a 64 bit che offrono gli elementi essenziali per i giochi Full HD, mentre una porta HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4a consentono l'utilizzo con qualsiasi display o TV moderno. Una piastra posteriore in alluminio mantiene la scheda dritta e stabile mentre aggiunge un tocco lucido al tuo sistema, insieme a un'illuminazione che aggiunge un tocco in più di stile alle linee geometriche della copertura della scheda.

La Phoenix Radeon RX 6400 utilizza un design simile ma a una ventola soltanto, più conveniente e senza piastra posteriore o illuminazione. Entrambe le carte sono inoltre prodotte con il processo di assemblaggio Auto-Extreme e un rigoroso programma di convalida di 144 ore per garantire che queste carte escano dalla scatola pronte a resistere alla prova del tempo.

Inoltre, con l'ultima architettura RDNA 2 otterrai tutte le moderne funzionalità che ti aspetteresti da una nuova scheda grafica: supporto DirectX 12 Ultimate, tecnologia AMD FidelityFX e consumo energetico efficiente.