Asus lancia le promozioni natalizie: ZenBook a 1.199 Euro al posto di 1.399€

: Dall’11 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, ASUS augura buone feste proponendo i prodotti migliori da regalare ai propri familiari o amici a prezzi imbattibili. Cliccare sul regalo perfetto è facile: è sufficiente visitare l’e-Shop di ASUS e scegliere tra una ricca gamma di proposte tra smartphone, notebook, smartwatch e tablet.

La spedizione è garantita entro Natale per gli ordini effettuati entro le 12.00 del 19/12 con consegna standard, ed entro il 20/12 con consegna Express.

Di seguito alcuni dei modelli che aderiscono all'iniziativa:

ASUS VivoBook S15

ASUS VivoBook S15 offre la perfetta combinazione di bellezza e prestazioni. Grazie alla cornice NanoEdge, con finitura spazzolata, all'ultimo processore Intel Core i7, ai 16 GB di RAM e alla grafica NVIDIA GeForce 940MX, VivoBook S15 è progettato per i frenetici ritmi di vita urbani.

Prezzo al pubblico: €899,00 invece di €949,00

ASUS ZenBook UX430UQ

UX430UQ è uno ZenBook da 13 pollici con display da 14 pollici da usare sia in viaggio sia in ufficio. Non occorre dover scegliere tra portabilità e dimensioni ottimali dello schermo: l'incredibile ZenBook UX430UQ raggiunge l'impossibile fornendo entrambe le caratteristiche! Il suo design sottile e leggero, lo stile ZenBook iconico e le componenti ad alte prestazioni, rendono ZenBook UX430UQ il laptop che vorrete sempre con voi, ovunque andiate.

Prezzo al pubblico: €1.199,00 invece di €1.399,00

ASUS ZenFone 3 Max

Lavorare tutto il giorno, giocare tutta la notte. L’incredibile batteria da 4000mAh di ZenFone 3 Max vi accompagna non solo durante le sessioni di lavoro, ma anche nei momenti di svago.

Prezzo al pubblico: €209,00 invece di €259,00

ASUS Zen AiO Pro

Un PC mozzafiato deve avere un adeguato display, così ASUS ha dotato Zen AiO Pro di uno schermo FullHD (1920 x 1080) che mostra ogni più piccolo dettaglio con colori realistici ed ampi angoli visuali. Non importa come lo si guarda, lo schermo di Zen AiO Pro è una meraviglia assoluta.

Prezzo al pubblico: €999,00 invece di €1.099,00

ASUS Notebook G752VT

Il ROG G752VT è l’ultimo laptop della serie ROG e mette in mostra la colorazione Plasma Copper abbinata a un case spazzolato color Armor Titanium. È caratterizzato da un look decisamente accattivante, moderno ed essenziale.

Prezzo al pubblico: €1.299,00 invece di €1.999,00

Sull’e-Shop di ASUS altre promozioni aspettano di essere cliccate: tra i prodotti ASUS in offerta ZenFone Zoom S a €399 invece di €499 e ASUS ZenFone 4 Max a €199 invece di €229 (promozione valida fino al 31 dicembre 2017).