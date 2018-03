ASUS lancia le promozioni di Pasqua: smartphone e tablet in offerta

La Pasqua è sempre più vicina ed è sempre più tech! A casa con la propria famiglia oppure in viaggio con gli amici del cuore: un momento di condivisione da vivere con i propri affetti.

Quale miglior modo di festeggiare se non quello di scattare selfie, wefie, panorami e scatti di gruppo sempre perfetti con la famiglia di smartphone ZenFone per catturare e rivivere esperienze ed emozioni!

O ancora, per i più appassionati, attrezzarsi con pc all-in-one o notebook per giocare, divertirsi nella post produzione o realizzare creazioni fotografiche dei momenti più belli e divertenti.

Dal 23 marzo al 3 aprile, ASUS propone una selezione di prodotti best seller che soddisferanno ogni desiderio e passione, in promozione su ASUS e-shop e presso gli ASUS Gold Store, con sconti fino a 600€!

Di seguito vi riportiamo i modelli in promozione.

ZenFone 4 Selfie Pro: Per i selfie-addicted più esigenti, questo è lo smartphone Android™ dotato della più evoluta doppia fotocamera frontale e di un intuitivo e potente software di elaborazione delle immagini con funzioni di beautification che consente di divertirsi ed esprimersi al meglio per catturare selfie e welfie sempre perfetti, incredibilmente originali e coinvolgenti. Prezzo al pubblico: €279,00 invece di €399,00 IVA inclusa



ZenFone 4 Max: Il partner perfetto di ogni esperienza fotografica grazie a un sistema a doppia fotocamera, una fotocamera principale da 13MP e una aggiuntiva con obiettivo grandangolare da 120°. Nessuna emergenza da “cellulare scarico” durante la gita fuori porta a Pasquetta: la batteria è ad alta capacità, 5000mAh con tecnologia ASUS PowerMaster che assicura un eccezionale tempo di standby di ben 46 giorni in modalità 4G, ideale per affrontare in tranquillità ogni condizione di scatto. Prezzo al pubblico: €169,00 invece di €229,00 IVA inclusa





Transformer Book T101HA: ovunque si decida di trascorrere questo momento di festa quest’anno, il Transformer Book T101HA è il compagno di viaggio perfetto: interamente realizzato in alluminio, questo elegante dispositivo 2-in-1 offre ulteriore versatilità a chi desidera sfruttare le caratteristiche di produttività di un notebook e la portabilità di un tablet. Il sistema d’aggancio magnetico permette, infatti, di passare dalla modalità all’altra con un gesto rapidissimo, a tutto vantaggio della praticità d’uso.

Prezzo al pubblico: € 259,00 invece di € 319,00 IVA inclusa



Notebook E402WA-GA001T: Compatto e leggero dal display 14 pollici, questo laptop presenta un’incredibile qualità audio con SonicMaster, touchpad intuitivo con tecnologia Smart Gesture e USB Charger+ per tempi di ricarica, tramite porta USB dedicata, ancora più rapidi. ASUS Laptop E402 presenta tutti gli essenziali ma con un tocco di classe, rendendolo la scelta perfetta, sia per le attività quotidiane che per l’intrattenimento. Prezzo al pubblico: € 299,00 invece di € 349,00 IVA inclusa (solo su e-shop)



ROG Zephyrus GX501VI-GZ021T: unico, ultrasottile, incredibilmente leggero e sorprendentemente performante: è ROG Zephyrus, il rivoluzionario notebook gaming da 15,6” più sottile e potente al mondo grazie alla innovativa piattaforma Max-Q di NVIDIA®. Praticità assoluta e prestazioni di classe desktop si fondono in una soluzione davvero unica ed evoluta per non avere compromessi, neppure in mobilità. ROG Zephyrus integra infatti l'esclusivo sistema aerodinamico attivo (AAS) che combina un design intelligente con le tecnologie più innovative per poter offrire dimensioni compatte, un raffreddamento più efficiente e minore rumorosità, assicurando contemporaneamente prestazioni sempre al top. Prezzo al pubblico: € 2.699,00 invece di € 3.299 IVA inclusa



Zen AiO Pro Z220ICGK-GC061X: realizzato con precisione assoluta da un singolo blocco di alluminio con design in oro spazzolato di ispirazione Zen, bordi con taglio diamante scintillanti e un supporto perfettamente integrato. Zen AiO Pro è un'opera d'arte in alta definizione realizzata con precisione artigianale. Prezzo al pubblico: € 849,00 invece di € 1.099,00 IVA inclusa (solo su e-shop)