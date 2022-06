ASUS lancia ROG Strix SQ7, SSD M.2 da 1TB ad alte prestazioni per PC e PS5

ASUS ha lanciato ufficialmente sul mercato internazionale la nuova unità SSD interna ROG Strix SQ7 pensata per laptop, PC desktop e PlayStation 5 e già apparsa durante il COMPUTEX 2022. Con il suo formato compatto NVMe M.2 PCIe Gen 4 x4 e la capienza pari a 1 terabyte è una certezza per prestazioni elevate.

ROG Strix SQ7 offre velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 6.000 MB/s., proponendosi così con una velocità due volte superiore a quella degli SSD PCIe 3.0 standard e fino a 13 volte superiore a quella degli SSD SATA. Considerati poi controller E18 a 12 nm, buffering DRAM e l’ampia cache SLC, ROG Strix SQ7 riesce a garantire prestazioni veloci e stabili oltre a una maggiore durata.

Peraltro, questa unità SSD è conforme a numerosi standard di crittografia hardware, tra cui la specifica TCG Opal, il protocollo IEEE 1667 e la crittografia dei dati e del disco AES a 256 bit. Queste soluzioni basate su hardware garantiscono una sicurezza veloce, efficiente e superiore senza sacrificare le prestazioni della CPU. Non manca poi, il software NTI Backup Now EZ per proteggere i dati e offrire il recupero dati anche per file cancellati accidentalmente.

Il prezzo a cui viene proposto l’SSD ROG Strix SQ7 Gen4 da 1 TB è pari a 199 Euro; sul sito ufficiale ASUS italiano ancora non risulta attiva la pagina del prodotto, ma il lancio riguarda il mercato internazionale, ergo quello europeo.

