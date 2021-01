ASUS lancia i saldi 2021: fino al 30% di sconto su ROG Phone 3 e altro

Non c'è solamente MSI a lanciare sconti in questo periodo di metà gennaio 2021. Infatti, tra i produttori che hanno deciso di avviare promozioni troviamo anche ASUS. In particolare, l'azienda taiwanese ha lanciato i saldi 2021, proponendo in offerta diversi smartphone appartenenti alla sua lineup.

In particolare, come si può vedere sul portale ufficiale di ASUS, i modelli al centro dell'iniziativa sono quelli di seguito.

ASUS saldi 2021: da ROG Phone 3 a ZenFone 7 Pro

ASUS ROG Phone 3 (12/512GB): 899 euro (al posto di 999 euro, risparmio di 100 euro);

(12/512GB): 899 euro (al posto di 999 euro, risparmio di 100 euro); ASUS ROG Phone 3 Strix Edition (8/256GB): 699 euro (in precedenza 799 euro, sconto di 100 euro);

(8/256GB): 699 euro (in precedenza 799 euro, sconto di 100 euro); ASUS ZenFone 7 (8/128GB): 499 euro (al posto di 699 euro, risparmio di 200 euro);

(8/128GB): 499 euro (al posto di 699 euro, risparmio di 200 euro); ASUS ZenFone 7 Pro (8/256GB): 699 euro (in precedenza 799 euro, sconto di 100 euro).

Insomma, l'azienda taiwanese ha messo in offerta un po' tutti i principali smartphone che fanno attualmente parte della sua lineup. Se volete approfondire i dispositivi coinvolti, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare sia la recensione di ASUS ROG Phone 3 che quella di ASUS ZenFone 7 Pro.

Per il resto, vi ricordiamo che durante la recente edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show) sono arrivate novità sia da casa ASUS che dal team di ASUS ROG.