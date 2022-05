ASUS lancia scheda video RTX 3090 a tema Evangelion: che design, ma che prezzo!

Il mercato delle schede video si sta arricchendo di sempre più varianti personalizzate delle GPU di ultima generazione: in seguito al lancio asiatico della MSI RTX 3070 a tema Godzilla, assistiamo al lancio della ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 Evangelion Edition: il design è spettacolare, ma il prezzo la rende estremamente limitata.

Come ripreso da VideoCardz, questa scheda grafica fa parte di una serie in edizione limitata pensata da ASUS in onore del celebre anime Neon Genesis Evangelion di cui, al momento, si conosce nel dettaglio il particolare modello ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 O24G Evangelion Edition, in quanto scovato presso un rivenditore taiwanese dove risulta disponibile per il pre-ordine.

Sebbene non ci sia ancora una pagina prodotto ufficiale sui portali ASUS, possiamo aspettarci che questa scheda grafica non sia altro che una GeForce RTX 3090 standard con 10.496 core CUDA, 24 GB di GDDR6X VRAM su un'interfaccia a 384 bit a 19,5 Gbps e triplo connettore di alimentazione a 8 pin. Lo vero spettacolo si trova al di fuori, con il design tipico ROG Strix ma caratterizzato da strisce verdi su una copertura viola e con il testo EVA 01, assieme al logo NERV. Posteriormente lo sketch bianco non è altro che la stessa unità riconosciuta altrimenti come “EVA-01 TEST TYPE” e pilotata da Shinji Ikari. Infine, immancabile è il notevole ammontare di luci LED RGB per la personalizzazione della GPU.

Le brutte notizie per il pubblico del Belpaese arrivano nel prezzo e nella disponibilità, in quanto la ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 O24G Evangelion Edition viene venduta esclusivamente sul mercato asiatico – per ora – a 2.185 Dollari al cambio attuale e solamente in 15 unità. Insomma, tra sovrapprezzo, disponibilità limitata e mancanza di unità è destinata a rimanere un vero e proprio sogno per noi italiani.

