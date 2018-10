ASUS lancia le schede madri della serie Intel Z390

Quasi esattamente un anno dopo l'introduzione dei processori Coffee Lake a sei core insieme alle schede madri Z370, Intel è tornata con più core, clock più elevati e il nuovo chipset Z390.

La nuova famiglia di processori Intel Core della nona generazione offre fino a otto core e 16 thread di potenza di elaborazione parallela perfetta per la creazione di contenuti, sessioni impegnative di multitasking e altri carichi di lavoro importanti. Con velocità di clock fino a 5GHz sul prodotto di punta Core i9-9900K, questi nuovi processori innalzano il livello delle prestazioni di gioco, in particolare se si mandano in esecuzione in contemporanea streaming, registrazione e chat.

ASUS è entusiasta di supportare questa nuova generazione di processori Intel con un’ampia gamma di nuove schede madri basate sul chipset Intel Z390. La collezione è guidata da diverse proposte diversificato Republic of Gamers che portano a nuovi livelli il gaming e l'overclocking. ROG Strix offre alternative più snelle che includono un potente modello Mini-ITX, mentre TUF Gaming si concentra sull'essenziale per offrire prezzi più accessibili. Al di fuori della sfera gaming, la famiglia Prime offre le caratteristiche distintive di ASUS in un pacchetto professionale, mentre la serie WS prepara il terreno per le workstation e i sistemi professionali.



È disponibile una scheda madre ROG o ASUS Z390 per chiunque: veterani esperti alla ricerca della perfezione, hardcore gamer ossessionati dalle prestazioni o appassionati alle prime armi alla ricerca di un'esperienza perfetta. Ulteriori dettagli sulla nostra linea ROG sono disponibili sulla pagina ASUS ROG. La guida all'acquisto con le specifiche complete e le immagini dell'intera linea di schede madri Z390 è consultabile sul sito Edge Up ASUS.

Fin dalla sua nascita nel 2006, Republic of Gamers ha stabilito lo standard per le schede madri dedicate al mondo del gaming e per gli appassionati. Abbiamo creato ex novo la categoria, e con ogni nuova generazione, i nostri progettisti e ingegneri perfezionano la formula alla ricerca di prestazioni più veloci, maggiore personalizzazione e una migliore esperienza di gioco complessiva.



Per il chipset Z390, la serie Maximus XI abbraccia il lato oscuro con schede oscurate in diverse dimensioni e varianti. L'impareggiabile Maximus XI Extreme è dedicata a build da sogno, seguita dai modelli corazzati Maximus XI Formula e Code. La versione Maximus XI Gene è la prima ad adottare il nostro nuovo approccio al formato microATX mentre Maximus XI Hero offre il giusto equilibrio in tre diverse varianti.

ROG Strix si posiziona appena sotto il livello della serie Maximus con opzioni più accessibili che mantengono quel look and feel che ci si aspetta da Republic of Gamers. Questi modelli adottano quelle caratteristiche indispensabili per il gioco e l'overclocking, ma non sono così estremi come i loro fratelli ROG. Nella serie Z390, alla versione Mini-ITX Strix Z390-I Gaming si aggiungono tre schede ATX di dimensioni standard: Strix Z390-E, Z390-F e Z390-H Gaming.

TUF rappresenta una nuova direzione per l'hardware gaming che combina facilità di assemblaggio con temi tipici di una postazione da combattimento. La sua estetica unica e l'attenzione all'affidabilità e agli elementi essenziali per il gioco sono condivisi da una serie sempre più ricca di soluzioni hardware aggiuntive che abbiamo sviluppato internamente, oltre ai contributi della cerchia più ampia della TUF Gaming Alliance, composta da giganti del settore che producono parti compatibili. È già possibile acquistare memorie, sistemi di raffreddamento e alimentatori abbinati, oltre a una custodia TUF Gaming, e altro hardware è in arrivo nei prossimi mesi.



La serie TUF Gaming Z390 include cinque diversi modelli che in definitiva sono molto simili. È possibile scegliere tra i modelli TUF Z390-PRO Gaming e TUF Z390-PLUS Gaming per il formato ATX e TUF Z390M-PRO Gaming per microATX, con versioni dotate di WiFi.

La recente rinascita del gaming su PC è in parte responsabile della ricca serie di schede di gioco della nostra linea, ma i desktop possono fare molto di più, specialmente con otto core CPU a loro disposizione. Le nostre schede madri WS e Prime hanno un approccio più business, con un occhio rivolto ai professionisti che realizzano macchine potenti e più orientate alla produttività piuttosto che al gioco. Si rivolgono anche agli appassionati e persino ai giocatori che desiderano avere molte delle stesse caratteristiche ma in un PC con un aspetto completamente diverso.



La scheda WS Z390 PRO aumenta la capacità di espansione delle workstation Coffee Lake, mentre il modello Prime Z390-A soddisfa gli appassionati di ASUS ad ogni nuova generazione. Per creare invece soluzioni professionali di base sono a disposizione le versioni Prime Z390-P e Z390M-PLUS.

Le nuove schede madri ASUS basate su chipset Intel Z390 sono attualmente disponibili.

I prezzi sono i seguenti:

Rog Maximus XI Formula: 545 Euro;

ROG Maximus XI Code: 465 Euro;

Rog Maximus XI Gene: 399 Euro;

Rog Maximus XI Hero WiFI: 379 Euro;

Rog Maximus XI Hero: 350 Euro;

Rog Strix Z390-E Gaming: 295 Euro;

Rog Strix Z390-F Gaming: 275 Euro;

Rog Strix Z390-H Gaming: 249 Euro;

Rog Strix Z390-I Gaming: 279 Euro;

Prime Z390-A: 235 Euro;

TUF Z390-Pro Gaming: 219 Euro;

TUF Z390-Plus Gaming Wifi: 215 Euro;

TUF Z390-Plus: Gaming: 199 Euro;

Prime Z390-P: 175 Euro;

TUF Z390M-PRO Gaming WiFi: 219 Euro;

Prime Z390M-Plus: 160 Euro.

Ovviamente i prezzi indicati sono comprensivi di IVA.