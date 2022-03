ASUS lancia Stay Connected Week su Amazon: grandi offerte su monitor, cuffie e non solo

ASUS lancia su Amazon la Stay Connected Week con numerosissime offerte dal 7 al 13 marzo prossimo. Le promozioni in questione riguardano una vasta gamma di dispositivi, da monitor e periferiche da gaming per aggiornare la propria postazione, a laptop e soluzioni WiFi per potenziare la connessione.

Nei nostri canali abbiamo già visto, ad esempio, le promozioni del momento su schede madri ASUS di fascia alta, ma non ci si ferma a tali componenti. In questi giorni potrete trovare anche monitor al prezzo più basso di sempre come il modello ASUS TUF Gaming VG279QR scontato a 258,99 Euro; se invece preferite una soluzione all-in-one, potrete optare per il computer ASUS Zen AiO a 1.299 Euro.

Tra le varie soluzioni WiFi troviamo, invece, il sistema mesh ZenWiFi XD4 AX1800 Mini a 169,99 Euro, accompagnato dal singolo ASUS ZenWiFi XT8 AX6000 proposto a 213,99 Euro e dal sistema a due pezzi ASUS ZenWiFi XT8 AX6000 scontato a 359,99 Euro.

Infine, a coloro che sono alla ricerca di nuove cuffie da gaming consigliamo i modelli ASUS ROG Strix Go Core a 66,99 Euro e le ASUS ROG Delta S proposte a 157,99 Euro. Recandovi su Amazon potrete trovare però anche diverse altre periferiche, semplicemente visitando la pagina dedicata alla Stay Connected Week organizzata da ASUS.

