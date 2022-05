ASUS lancia nuova tastiera ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe: minimal, ma costosa

Dopo il Pesce d’Aprile delle lenti a contatto da gaming ROG Smart Lens, ASUS torna seria lanciando una periferica per tutti i suoi consumatori appassionati di videogiochi: ecco a voi la nuova tastiera da gaming ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe, disponibile ora sul mercato internazionale e, con ogni probabilità, in arrivo anche in Italia.

Questa tastiera wireless rientra nella linea Strix Scope di ASUS Republic of Gamers ed è pensata per essere una periferica performante utilizzabile con o senza fili. Grazie al supporto alla modalità wireless a 2,4 GHz e Bluetooth sarà possibile giocare fino a 76 ore con latenza minima e illuminazione RGB attiva (disattivandola l’autonomia sale a 137 ore massime), anche collegando la medesima tastiera a tre dispositivi contemporaneamente.

Ovviamente si tratta di una tastiera meccanica con switch ROG RX Red dotati di illuminazione RGB centrale e con punto di attivazione da 1,5 mm. Il form factor tenkeyless consente di occupare uno spazio minimo sulla scrivania e portarla con sé con estrema facilità. Inoltre, non manca nella confezione il poggiapolsi ergonomico per un uso prolungato più confortevole.

Ultimo dettaglio tecnico riguarda la serie di funzionalità implementate pensando all’utente, tra cui l’insonorizzazione integrata alla tastiera e la dotazione di tasti Ctrl estesi. Infine, il pulsante Stealth nasconde istantaneamente tutte le app e silenzia tutto l'audio per proteggere la privacy.

Al momento della scrittura della notizia la tastiera ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe non risulta ancora disponibile in Italia, ma appare nel catalogo europeo a 178,90 Euro. Possiamo aspettarci, dunque, un arrivo futuro nel Belpaese allo stesso prezzo.

