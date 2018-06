ASUS lancia una nuovissima promozione riservata alle schede madri serie Z370

Asus annuncia una speciale promozione riservata alle schede madri ROG, Prime e TUF Gaming della serie Z370: dall’11 giugno al 15 luglio 2018 acquistando uno dei modelli Z370 o in bundle con una memoria Intel OPTANE o con un disco SSD Intel, si potrà ricevere un rimborso economico fino ad un massimo di 200 Euro a seconda dell’acquisto effettuato.

Le schede madri ASUS Z370 protagoniste dell’operazione offrono funzionalità e design di altissimo livello e le migliori performance per i processori Intel di ottava generazione. Grazie alle loro caratteristiche sono in grado di accontentare sia l’utente professionale che desidera assemblare un sistema per il lavoro e lo svago, che l’overclocker estremo che cerca di battere ogni record o il videogiocatore che vuole costruire la sua postazione gaming ad altissime prestazioni.

Semplici appassionati o utenti esperti potranno sfruttare questa iniziativa speciale promossa da ASUS per arricchire e migliorare le dotazioni dei propri PC con le più evolute soluzioni attualmente disponibili sul mercato approfittando di un rimborso economico sull’importo speso per l’acquisto.

La lista completa dei modelli in promozione è disponibile a questo indirizzo. In Italia i partner che hanno scelto di aderire all'iniziativa sono AK Informatica, Computer Shop, Drako, ePrice, Mister Web, Monclick, Tradeco e Zetaelle.