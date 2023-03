ASUS lancia le VivoBook Weeks: tanti sconti fino al 10 Marzo 2023

ASUS annuncia oggi il lancio delle VivoBook Weeks, che fino al 10 Marzo 2023 permettono di godere di tantissimi sconti su un'ampia gamma di laptop della gamma VivoBook e ZenBook.

L'ASUS VivoBook 16 con schermo da 16 pollici WUXGA, processore AMD Ryzen 5 5600H Mobile, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 599 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 699 Euro di listino. Il modello VivoBook 16x, invece, passa a 799 Euro: in questo caso la riduzione è di 50 Euro rispetto agli 849 Euro imposti dal produttore.

Tra gli sconti segnaliamo anche quello sull'ASUS VivoBook Pro X OLED, che viene proposto al prezzo scontato di 1799 Euro, con un risparmio di 30 Euro dai 1829 Euro di listino. Sempre in ambito OLED, è disponibile a prezzo ridotto anche il VivoBook 15 OLED che passa ad 899 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino.

Non mancano le promozioni sui prodotti della gamma ZenBook: il ZenBook 14 OLED è disponibile in promo al prezzo di 1299 Euro, mentre il 14X OLED è disponibile a 1099 Euro, in calo dai 1249 Euro di listino. Lo ZenScreen Go, il monitor che può essere collegato al cavo USB, invece, passa a 299 Euro piuttosto di 349 Euro di listino.