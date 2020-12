ASUS lancia le White Weeks: sconti su tanti prodotti in vista del Natale

ASUS lancia oggi le White Weeeks, che proporranno una serie di promozioni su tantissimi prodotti fino al 20 Dicembre, salvo esaurimento scorte, su notebook, smartphone e componenti anche a marchio ROG. Per accedere agli sconti basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata, dove sono presenti tutti i dettagli.

Ad esempio, il ZenBook 14 con processore Intel Core i7, display da 14 pollici, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, può essere acquistato ad 899 Euro, rispetto ai 999 Euro di listino. In sconto però troviamo anche l'ASUS ROG Strix Scar 17, su cui il risparmio è addirittura di 400 Euro e passa a 1.999 Euro rispetto ai 2.399 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il ZenFone 7 Pro nella configurazione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage passa a 699 Euro, 100 Euro in meno dai 799 Euro precedenti. E' disponibile in sconto anche la variante da 128GB, a 599 Euro, anche in questo caso con un risparmio di 100 Euro. ROG Phone 3 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria invece è disponibile in sconto ad 899 Euro, ma coloro che intendono acquistare la versione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria potranno sfruttare l'offerta che porta il prezzo a 699 Euro.