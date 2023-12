ASUS lancia il nuovo Zenbook 14 OLED: design ultra-compatto e CPU Meteor Lake

Mentre aspettiamo il lancio globale di ASUS ROG Phone 8, che potrebbe avvenire già a inizio gennaio, il colosso taiwanese presenta oggi il nuovo ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405), un portatile di design e dal profilo ultracompatto che si aggiunge alla gamma Zenbook Classic. Vediamo insieme le sue specifiche!

In termini di processore, sotto la scocca dello Zenbook 14 OLED troviamo una delle nuove CPU Meteor Lake di Intel, tra cui l'Intel Core Ultra 9 185H, l'Intel Core Ultra 7 155H o l'Intel Core Ultra 5 125H. In tutti e tre i casi, il laptop arriva con una grafica integrata Intel Arc di prima generazione, con una memoria RAM fino a 32 GB e con uno storage SSD fino a 1 TB.

Per quanto riguarda il display, lo Zenbook 14 OLED sarà acquistabile in tre versioni. Due avranno uno schermo ASUS Lumina OLED dai bordi sottili, con diagonale da 14" e aspect ratio 16:10. In un caso, però, la risoluzione sarà 3K (2.880 x 1.800 pixel), mentre nell'altro si fermerà al FullHD (1.920 x 1.200 pixel). Cambia anche il refresh rate, che può essere da 60 Hz o da 120 Hz. La terza variante, invece, monta un display Touch ASUS Lumina OLED da 14" con risoluzione 3K e refresh rate pari a 120 Hz.

Lato connettività, i tre smartphone supportano il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3, mentre le porte sulla scocca sono due Thunderbolt 4 USB-C, una USB Type-A 3.2 Gen1, un jack audio e una porta HDMI 2.1. Infine, in termini di dimensioni i tre laptop misurano 312,42 x 220,05 x 14,9 millimetri, per un peso complessivo di 1,2 chilogrammi.

Al di là della scheda tecnica, ASUS ha realizzato un design in materiali riciclati pensato per garantire la massima durata dei suoi nuovi laptop, ma ha anche implementato sotto la loro scocca un'ottima batteria da 75 Wh, che promette di accompagnarvi nel lavoro di tutti i giorni, anche quando vi trovate fuori casa.