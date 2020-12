ASUS ha letteralmente confermato la produzione di RTX 3080 Ti

Con un mercato impazzito e la scheda tecnica della nuova NVIDIA RTX 3080 Ti trapelata interamente, ecco che arriva ASUS ad ammetterne l'esistenza, condividendo gli SKU di ben due versioni custom:

ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING con frequenze stock

con frequenze stock ROG-STRIX-RTX3080TI-O20G-GAMING con overclock di fabbrica

Questi i nomi delle due schede attualmente inserite nell'elenco della pagina del Supporto Tecnico Asus, come verificato anche dalla nostra Redazione nello screen in calce.

La nuova scheda video di fascia altissima di NVIDIA, stando ai precedenti leak, dovrebbe avere la GPU Ampere GA102-250, 10496 FP32 CUDA Core come RTX 3090 e, rispetto a quest'ultima, 20GB GDDR6X invece di 24GB e un TDP di 320W. Rispetto alla controparte, la nuovissima AMD Radeon RX 6800 XT, risulterà sicuramente più energivora, più calda ma decisamente più performante. Il prezzo non dovrebbe superare i 1000 Dollari di listino.

Non è assolutamente chiaro il motivo per cui Asus abbia inserito questi due SKU nel suo elenco, dal momento che la nuova GPU vedrà la luce non prima di Febbraio, dopo il Capodanno cinese.

La nuova GPU NVIDIA ci incuriosisce ogni giorno di più, ma ricordiamo che l'azienda è al lavoro su più fronti, uno fra i tanti quello di portare l'architettura Ampere su notebook con RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Max-Q / Max-P, che verranno molto probabilmente mostrate al CES 2021 di gennaio.

Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di RTX 3060 Ti FE, l'ultimo piccolo capolavoro di NVIDIA.