Asus a massima potenza con ROG Strix SCAR 17 Special Edition

Dopo aver rinnovato la gamma dei convertibili da gaming con l'annuncio di ROG Flow X16, Asus ha stupito ulteriormente con il lancio del suo nuovo top di gamma tradizionale: l'iconico SCAR 17 è ancora più potente.

Le parole d'ordine del ROG Strix SCAR 17 Special Edition sono: potenza oltre ogni limite, dissipazione al top e stile esclusivo, ma partiamo proprio da quest'ultimo aspetto, arricchito anche in questo refresh con l'ormai tradizionale accento laterale custom, personalizzabile tra una cerchia di opzioni ufficiali ma anche tramite stampa 3D. A questo si aggiunge anche un tocco di personalità in più, grazie all'inchiostro invisibile che consente di creare giochi di luce sulla scocca in presenza di luci UV.

Sotto la scocca prende posto una CPU Intel di ultima generazione, stavolta però con i nuovi processori Intel Alder Lake HX, annunciati da qualche giorno e ora finalmente pronti ad alimentare le sessioni di gioco dei gamer più esigenti grazie a CPU derivate dall'architettura desktop e riadattate su socket BGA.

Le configurazioni disponibili arrivano fino all'Intel Core i9-12950HX, l'attuale ammiraglia Intel di dodicesima generazione da 65W, affiancato da GPU fino alla RTX 3080 Ti da 175W con Dynamic Boost.

La memoria disponibile arriva fino a 64GB di RAM DDR5-4800 e 4TG PCIe Gen4 in RAID0.

Quanto al display, le opzioni sono due: si potrà optare per un pannello IPS FullHD da 17,3 pollici a 360 Hz con copertura completa sRGB oppure per una soluzione QHD della stessa diagonale ma a 240 Hz e con gamma DCI-P3 coperta al 100%. In entrambi i casi sono garantiti Adaptive-Sync e Dolby Vision.

Il comparto audio, a sua volta, è coperto da quattro speaker con audio Hi-Res e supporto Dolby Atmos, mentre la connettività è garantita da WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

La disponibilità per il nuovo SCAR 17 Special Edition è fissata per l'estate del 2022, mentre il prezzo di partenza è di circa 4.000 euro.