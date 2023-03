ASUS, il monitor ProArt OLED PA32DC è il primo con calibrazione automatica del colore!

Al CES 2023 abbiamo potuto ammirare i ProArt StudioBook OLED 3D di ASUS, ma ora le stesse tecnologie stanno per fare il loro debutto anche su dei display per desktop. Nelle scorse ore, infatti, ASUS ha lanciato ben quattro ProArt Display OLED per l'imaging, rispettivamente con numero di modello PA32DC, PA32UCR-K, PA348CGV e PA279CRV.

Il ProArt Display OLED PA32DC è il top di gamma della linea ProArt 2023 di ASUS: esso è infatti il primo monitor al mondo con calibrazione automatica del colore, grazie ad un colorimetro integrato, motorizzato e orientabile che garantisce una precisione professionale del colore. L'area di visualizzazione del display è pari a 31,5" in formato HDR 4K, ovvero con risoluzione da 3.840 x 2.160 pixel. Infine, il display vanta un pannello OLED all'avanguardia con strisce RGB e copertura DCI-P3 al 99%.

Il monitor offre 1,07 miliardi di colori a 10-bit e ha ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black, che certifica un rapporto di contrasto di 1.000.000:1: dunque, non solo i colori saranno brillantissimi e fedeli alla realtà, ma anche i bianchi saranno estremamente brillanti e i neri profondi. Completa l'offerta del monitor un tempo di risposta di 0,1 ms, che lo rende perfetto, oltre che per l'imaging, la grafica e tutti i lavori creativi, anche per il gaming.

Lato connettività, il ProArt Display OLED PA32DC vanta una porta USB-C, una DisplayPort 1.4 e tre HDMI 2.0, oltre ad un jack audio. Il monitor può anche funzionare come hub USB e viene venduto con un supporto ergonomico che permette di regolare inclinazione, rotazione orizzontale e verticale e altezza del prodotto.

Il ProArt OLED PA3DC è già disponibile sul sito web di ASUS al prezzo di 3.999 Euro. In queste stesse ore, l'azienda ha messo in vendita anche altri due monitor, ovvero il ProArt PA32UCR-K, un display pensato appositamente per videomaker, colorist e direttori della fotografia di video e film, che costa 1.259 Euro, e il ProArt PA348CGV, che offre un design ergonomico e un formato ultrawide da 21:9 su una diagonale da 34", al prezzo di 879 Euro. A 599 Euro, invece, verrà presto lanciato il ProArt Display PA279CRV, pensato per tutti i creator che necessitano di un monitor dalle dimensioni contenute, pari a 27".