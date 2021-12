Asus, svelato un geniale adattatore per usare le RAM DDR4 su slot DDR5

Sin dal lancio dei processori Intel Alder Lake è stato chiaro che gli utenti sarebbero stati chiamati a decidere se utilizzare le memorie DDR5 di nuova generazione o rimanere con le DDR4 già in loro possesso. Ora, tutto questo potrebbe cambiare.

Asus, infatti, ha mostrato in funzione un particolare adattatore firmato ROG che consentirebbe di rendere compatibili con lo standard DDR4 le schede madri che supportano solo le RAM DDR5. Nelle foto in calce è ben visibile il prototipo, che potrete approfondire anche tramite il video presente in apertura, pubblicato dal canale di Lin Dabing Bing.

Questo curioso adattatore, una sorta di riser con PCB completamente nero e la scritta "DDR5 to DDR4" in bella vista, è stato messo in mostra su una scheda madre Asus ROG Maximus Z690 APEX, alle prese con dei moduli DDR4 G.Skill TridentZ Royal.

A colpire in particolar modo è sicuramente l'altezza, eccessiva probabilmente, ma trattandosi di un prototipo non è detto che le dimensioni del modello finale saranno le medesime.

Si tratta in definitiva di un'idea molto interessante, poiché consentirebbe di effettuare il passaggio alla nuova generazione più a cuor leggero, puntando su schede madri più solide pur senza rinunciare a componenti già in nostro possesso.

Del resto, investire sin da subito nel nuovo standard potrebbe non essere una strategia condivisibile per tutti, dal momento che lo sviluppo procede a spron battuto in termini di overclock. Basti pensare che a meno di due mesi dal lancio, numerose aziende hanno già svelato diverse iterazioni. Tra queste, è il caso di Corsair che ha mostrato le RAM DDR5 a 6400 MHz.