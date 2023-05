Asus mostra la RTX 4070 senza cavi di alimentazione: rivoluzione in vista?

Il cable management è un elemento che sta particolarmente a cuore ad aziende come Asus e MSI. La prima di queste, dopo aver sondato il terreno per lo sviluppo di schede madri Asus con cavi al contrario (DIY-APE), potrebbe aver escogitato un sistema di alimentazione rivoluzionario.

Nel corso del loro tour al quartier generale di Asus a Taiwan, i ragazzi di WCCFTech sono riusciti a scambiare qualche battuta con il team ROG, che gli avrebbe mostrato un pezzo di hardware particolarmente esclusivo, una RTX 4070 senza connettori di alimentazione. Non ci sono trucchi o cavi nascosti, il connettore è stato completamente eliminato in favore di un nuovo sistema di alimentazione proprietario, che a questo punto si spera possa vedere la luce ed essere esteso anche ad altre schede video.

Quella che state osservando è la Asus RTX 4070 Megalodon, una scheda che utilizza una nuova interfaccia di alimentazione collocata a filo con l'interfaccia PCI Express, attingendo quindi l'energia necessaria direttamente dalla scheda madre, che dovrebbe quindi essere compatibile con tale tecnologia. Nonostante la soluzione MSI per i cavi che si sciolgono, anche lei "fresca" di Computex 2023, andare a operare in questo modo ridurrebbe ulteriormente le variabili imputabili all'utente, eliminando carichi eccessivi, erroneo inserimento e anche esagerata torsione dai cavi 12VHPWR. Purtroppo, è difficile immaginare un futuro per una soluzione del genere, a meno che non diventi uno standard, poiché vincolerebbe l'utente (e quindi le vendite) a specifiche schede video per altrettanto specifiche schede madri.