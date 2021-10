Asus e Noctua annunciano la nuova NVIDIA GeForce RTX 3070 Noctua Edition

In un curioso asse Vienna-Taipei è successo l'inimmaginabile e il sogno proibito di tantissimi appassionati in tutto il mondo è diventato realtà. Dopo mesi di rumor e foto della presunta RTX 3070 Noctua ecco che arriva l'annuncio ufficiale.

Noctua e Asus hanno presentato in un comunicato congiunto la nuova RTX 3070 Noctua Edition da 8GB con e senza Overclock di fabbrica. Una scheda che dal look unico, che incorpora al suo interno due ventole Noctua dall'intramontabile combinazione di colori del brand austriaco e un sistema di dissipazione interamente co-ingegnerizzato dai due produttori.

Conferme in tal senso arrivano da ambo i fronti con il Vicepresidente di Asus Kent Chien che ha affermato come "Utilizzando la nostra vasta esperienza di ricerca e sviluppo nel campo della dissipazione, abbiamo creato un nuovo dissipatore di calore per GPU fatto su misura per le caratteristiche prestazionali delle loro ventole NF-A12x25 all'avanguardia". Allo stesso modo Roland Mossig, CEO di Noctua, afferma che "siamo entusiasti e onorati di collaborare con ASUS per far sì che ciò potesse accadere. Utilizzando le nostre ventole NF-A12x25 e mettendo a punto il dissipatore di calore per utilizzarle, siamo riusciti a ottenere un aumento significativo dell'efficienza tra prestazioni e rumore".

Insomma, un prodotto tutto da scoprire che si preannuncia il compagno perfetto per build costruite intorno alle componenti forgiate dai due marchi. La scheda, stando ai dati dei produttori, dovrebbe consentire una riduzione del rumore dai 5 ai 15dB in ogni scenario e con tutte le velocità, pur conservando le temperature nei range di temperatura medi della controparte a dissipazione tradizionale.



Per scoprire tutti i dettagli su questa interessante GPU di NVIDIA, suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione della RTX 3070 Founders Edition.